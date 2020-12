Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une animation promotionnelle divulguée des rumeurs de Samsung Galaxy Buds Pro a émergé, offrant un aspect encore plus clair des écouteurs sans fil qui ont fait surface dans les images la semaine dernière.

Le célèbre leaker Evan Blass a publié un court extrait de la vidéo sur Voice , montrant la variation de couleur `` Phantom Black des boutons à lintérieur du boîtier, ainsi quune vue complète à 360 degrés de la paire. Si lon en croit les rumeurs - et, à ce stade, il y a de nombreuses raisons de le faire -, les Buds Pro seront également lancés en violet et en argent, comme indiqué ci-dessous.

Naturellement, bien quil soit intéressant dobtenir un visuel solide des écouteurs sans fil, qui devraient être annoncés le 14 janvier, les spécifications ne sont toujours pas confirmées. Sur la base dautres fuites, ils devraient présenter une annulation active du bruit, une résistance à la transpiration, une prise en charge de Bluetooth 5.1, une charge USB-C et, sur la base dun récent dépôt FCC, peuvent également avoir une batterie de 500 mAh.

Alors, comment se comparent-ils aux autres écouteurs Galaxy de Samsung? Eh bien, selon la nouvelle fuite vidéo, les Buds Pro et létui de chargement ressemblent plus aux Galaxy Buds + quaux Galaxy Buds Live en forme de haricot qui ont été lancés plus tôt cette année. On ne sait pas encore comment ils se sentent en cours dutilisation, bien que nous sachions maintenant quils présentent un design de canal intra-auriculaire avec des pointes de forme ovale.

Peu importe ce que les Buds Pro ont en magasin, ils devront offrir une amélioration spectaculaire par rapport aux produits précédents si Samsung veut commencer à mordre dans la part dApple du marché des écouteurs sans fil.

La société aura probablement quelques surprises réservées pour cette date dannonce prévue - à condition quil ny ait plus de fuites - et nous vous en informerons plus au fur et à mesure.

Écrit par Conor Allison.