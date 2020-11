Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe une multitude de véritables écouteurs sans fil parmi lesquels vous avez le choix, mais Samsung a fabriqué plus dune paire vraiment impressionnante au cours des deux dernières années. Désormais, pour le Black Friday, ses deux dernières sorties bénéficient de réductions intéressantes qui valent la peine dêtre prises en compte.

Tout dabord, les Galaxy Buds Live, les derniers ajouts au pli, ont une remise très saine de 30 $, ce qui signifie que vous pouvez les obtenir sur Amazon pour 139,99 $ , au lieu de 170 $. Au Royaume-Uni, il y a une réduction beaucoup plus importante de 74 £, ce qui en fait 104,99 £ de moins que 179,00 £ . Voici quelques-uns des écouteurs les plus uniques que nous ayons testés récemment.

squirrel_widget_327597

Dune part, ils ont une forme très particulière en forme de haricot qui est en fait très agréable à porter pendant de longues périodes. Ce revêtement réfléchissant les rend également très agréables à regarder, même si nous opterions toujours pour la couleur noire si possible. La suppression du bruit et un boîtier de chargement sans fil complètent lensemble de manière impressionnante.

Cependant, si vous souhaitez réduire légèrement vos coûts et obtenir un design et un ajustement plus traditionnels, vous devriez consulter les Galaxy Buds + légèrement plus anciens, qui sont vraiment confortables et sonnent bien, et bénéficient dune intégration étroite avec les téléphones de Samsung si vous en avez un. .

Ils sont en baisse à 109,99 $ sur Amazon , ce qui vous permet déconomiser 40 $ sur le prix normal de 149,99 $ - ou, si vous êtes au Royaume-Uni, 99,00 £ de moins que 159,00 £ . Cest un excellent pari si vous voulez quelque chose qui sadapte un peu plus traditionnellement, et bien quils naient pas de suppression du bruit, lajustement intra-auriculaire plus standard compense largement cela.

Dans tous les cas, vous obtiendrez une paire découteurs vraiment solide, idéale pour un usage quotidien et, dans le cas des Buds Live, également idéale pour les entraînements.

squirrel_widget_184630

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Max Freeman-Mills.