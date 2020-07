Les détails du Samsung Galaxy Buds Live divulgués par ... Samsung

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung dévoilera officiellement ses vrais écouteurs sans fil Galaxy Buds Live le mercredi 5 août lors de son grand événement en ligne Unpacked . Cependant, il a répandu plusieurs haricots à lavance grâce aux mises à jour de ses applications Galaxy Buds pour iOS et Android.

Rendez-vous sur la page de l application Samsung Galaxy Buds sur l App Store ou sur le plug-in Galaxy Buds Live pour son application portable sur Google Play et non seulement vous obtenez des captures décran montrant clairement le logo et les images du Galaxy Buds Live, mais des détails supplémentaires dans le texte de description de lapplication.

Le Samsung Galaxy Buds Live sera le premier de la série à proposer une suppression active du bruit, qui est à la fois une référence dans le texte et illustrée dans lune des prises. Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité.

Dautres paramètres pouvant être ajustés sont également répertoriés, ainsi que certains indicateurs détat:

Se connecter et se déconnecter dun appareil mobile

État de la batterie des écouteurs et de létui de chargement

Réglage de légaliseur

Réglage du pavé tactile

Fonctionnalité avancée

Trouver mes écouteurs

Mise à jour du logiciel des écouteurs

Les paramètres du son ambiant ne concernent que les Galaxy Buds + existants.

Les commandes de légaliseur des Buds Live peuvent être réglées sur normal, accentuation des basses, douce, dynamique, claire et accentuation des aigus.

Nous devrions en savoir plus lors de lévénement de mercredi. À moins que Samsung ne veuille nous fournir plus dinformations à lavance, bien sûr.

Écrit par Rik Henderson.