Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les écouteurs en forme de haricot de Samsung ont fui à plusieurs reprises, et la société devrait les lancer le 5 août, les fuites ne sarrêtent naturellement pas.

Une mise à jour précoce de lapplication compagnon Galaxy Buds de Samsung a confirmé à peu près tout sur les écouteurs à venir. Cela confirme quils sappellent Galaxy Buds Live et que Samsung a inclus la prise en charge de la suppression active du bruit. Gardez à lesprit que nous avons déjà vu la surface Galaxy Buds Live dans une vidéo marketing divulguée et, plus récemment, dans une vidéo dinstructions trouvée dans lAPK Android de Samsung .

Cest ainsi que vous devrez mettre dans votre Samsung Galaxy Buds Live (ou BEANS).



À partir de lAPK Buds Live. #Samsung #GalaxyBudsLive pic.twitter.com/NKREpg8ojx - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 24 juillet 2020

Un guide intégré à lapplication pour les prochains écouteurs Samsung a même fait surface en ligne, révélant le fonctionnement des commandes tactiles. Apparemment, vous pouvez activer lANC ou le désactiver ou le désactiver par défaut, et il existe un paramètre Find My Earbuds et des options dégalisation. WinFuture a partagé plus de détails sur les Galaxy Buds Live - affirmant quils coûteraient 169 $ au prix américain et quils viendraient avec une autonomie estimée de 4,5 heures, trois micros et des pilotes de 12 mm.

Le site a également partagé des images supplémentaires des écouteurs en bronze mystique, noir et blanc, que vous pouvez voir ci-dessous.

1/3 WinFuture

Samsung devrait annoncer les Galaxy Buds Live lors dun événement Unpacked le mois prochain. Il annoncera probablement également la gamme Galaxy Note 20 et un nouveau Fold.

Écrit par Maggie Tillman.