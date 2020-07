La fuite de Samsung Galaxy Buds Live nous donne notre meilleur look avec les `` Beans

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung travaille sur un nouveau design pour sa gamme Galaxy Buds, et la dernière fuite nous donne notre meilleur aperçu des haricots spatiaux intergalactiques.

Les images publiées par Evan Blass, un bailleur noté, sur sa page Patreon montrent le Galaxy Buds Live dans des rendus de presse haute résolution, et il semble que nous allons voir trois finitions à la mode différentes: blanc, or rose et gris foncé et brillant /noir.

Contrairement à la gamme actuelle de Galaxy Buds , ces modèles à venir ont une forme de haricot inhabituelle. En fait, si les haricots larges existaient dans un univers cyborg parallèle technologiquement avancé, cest probablement à quoi ils ressembleraient.

Mis à part les références de science-fiction, le Buds Live devrait bientôt être lancé aux côtés du Galaxy Note 20 en août. Cependant, il est possible quils puissent lancer plus tôt si la Galaxy Watch 3 obtient un lancement en juillet, comme cela a été dit.

En termes de fonctionnalités, on ne sait pas grand-chose sur ces Galaxy Buds qui ont fui. Il est possible que nous obtenions enfin une paire de Galaxy Buds avec suppression active du bruit, mais cest tout ce qui a vraiment été suggéré.

En ce qui concerne le prix, il est dit que le prix de lAirPods Pro est largement inférieur à celui des AirPods Pro, tout en offrant un ajustement plus naturel et ergonomique que tous les précédents Galaxy Buds.

Avec les rendus officiels apparaissant, cela suggère quun lancement va se produire très bientôt. Les voir apparaître dans le mois suivant le prochain événement Unpacked de Samsung nest probablement pas une coïncidence.