(Pocket-lint) - Razer a dévoilé deux nouveaux casques à considérer pour les propriétaires de PlayStation 5 - le Kaira Pro et le Kaira, qui offrent respectivement des expériences premium et milieu de gamme.

Le Kaira Pro est particulièrement intéressant pour son inclusion du système de retour haptique HyperSense de Razer, qui a également été récemment ajouté à dautres casques Kraken - Razer est clairement convaincu que les gens aiment les haptiques une fois quils les ont essayés (et nous les aimons bien nous-mêmes , trop).

Le Pro et le Kaira standard sont tous deux dotés de pilotes de 50 mm et peuvent basculer entre la connectivité sans fil à votre console et laudio Bluetooth en appuyant simplement sur un bouton. Cependant, le Pro dispose dun microphone plus sophistiqué qui est également détachable (ce qui est utile pour différents cas dutilisation) ainsi que dun éclairage RVB que vous pouvez contrôler vous-même.

Ils se connecteront tous les deux à votre console via un dongle et auront des couleurs blanc et noir pour correspondre à lapparence de la PS5.

Avec cet écart de fonctionnalités, il y a aussi un écart de prix - le Kaira standard coûte 99,99 $ ou 109,99 € et est disponible à la commande maintenant , tandis que le Kaira Pro sera disponible en pré-commande le 30 décembre au prix de 199,99 $ ou 219,99 € , expédition en décembre 2021.

Il existe déjà des versions de ces casques pour les utilisateurs de Xbox (en profitant de Xbox Wireless pour se connecter sans dongle), il est donc bon de voir que les propriétaires de PlayStation bénéficient des mêmes options.