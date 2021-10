Razer met à jour ses casques haptiques avec la gamme Kraken V3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a dévoilé de nouvelles versions de ses redoutables casques Kraken, apportant son haptique Hypersense assez unique à la table, dans des conceptions mises à jour qui ne sont pas aussi volumineuses que les autres options.

Le principal moyen dobtenir Hypersense jusquà présent a été le Razer Nari Ultimate, lun des plus gros casques que nous ayons jamais essayés, et bien que les vibrations soient étonnamment gratifiantes, cest formidable de les voir offertes par deux des trois nouvelles variantes de Kraken, pour moins dargent et avec des constructions plus petites.

Le meilleur nouveau casque est le Kraken V3 Pro , qui est sans fil sur PC et PlayStation, tandis que le Kraken V3 Hypersense moins cher offre la même expérience mais avec une connectivité filaire. Enfin, le Kraken V3 standard a le design mis à jour mais pas dhaptique et est câblé.

Les trois casques ont un éclairage RBG sur les oreillettes, qui est personnalisable, et ils se sont tous considérablement réduits par rapport aux générations précédentes. Cela dit, ils sont toujours supra-auriculaires pour une immersion totale. Le modèle Pro a cependant un certain nombre de bonus, notamment des matériaux de qualité légèrement supérieure et un microphone amovible amélioré pour les discussions en groupe.

Quand est le Black Friday 2021 ? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 12 Octobre 2021 · Le Black Friday est lévénement le plus vendu de lannée et nous avons tous les détails pour vous ici.

Tous les trois ont également les mêmes performances sonores, donc si vous nêtes pas préoccupé par lhaptique, vous navez pas à vous soucier de manquer sur le front du son. Le Kraken V3 Pro sera lancé plus tard cette année pour 199,99 $, tandis que les V3 Hypersense et V3 sont disponibles chez Razer maintenant à 129,99 $ et 99,99 $ respectivement.