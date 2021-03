Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer, l un des meilleurs fabricants de périphériques daccessoires de jeu , a annoncé un nouveau casque de jeu qui se trouve être le casque le plus abordable de la société à ce jour avec Chroma RGB.

Appelé Kraken V3 X, le casque de jeu est doté de léclairage Chroma RGB de Razer, vous permettant de personnaliser avec plus de 16,8 millions de couleurs. Il est également livré avec les pilotes TriForce 40 mm de Razer, dabord vus dans le Razer BlackShark V2, et prend en charge le son surround 7.1 pour un son immersif. Il est livré avec un microphone HyperClear Cardioid pour supprimer les bruits ambiants et se connecte via USB.

SQUIRREL_4343325

Il ne pèse que 285 g et présente une finition en tissu hybride avec des coussinets en mousse à mémoire de forme et un rembourrage doux du bandeau. La conception filaire signifie quil ny a pas de batterie à recharger, mais cest toujours un casque convaincant pour ceux qui veulent le meilleur de Razer sans avoir à débourser pour un modèle haut de gamme.

Le Razer Kraken V3 X fonctionne avec les PC ou la PlayStation 4. Il est disponible aux États-Unis à partir du 25 mars 2021. Il coûte 69,99 $ sur Amazon US .

Pour voir comment le Kraken V3 X se compare aux autres casques de jeu sur le marché, consultez le guide dachat de Pocket-lint sur les meilleurs casques de jeu pour 2021. Nous avons inclus des modèles avec et sans fil. Razer, bien sûr, fait une apparition.

Écrit par Maggie Tillman.