Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le véritable marché des écouteurs sans fil ne ralentit tout simplement pas - Razer met à jour son offre dans lespace avec le nouveau Hammerhead, une nouvelle mise à jour «Pro» des écouteurs existants du même nom.

Cette fois-ci, cependant, il a été ajouté dans certaines améliorations révélatrices, notamment la suppression active du bruit (ANC) et une certification audio robuste de THX qui promet un son puissant et grave.

Ainsi, les versions Pro sont un peu plus percutantes, mais sont les mêmes à bien dautres égards - les écouteurs se ressemblent assez à lextérieur de la partie intra-auriculaire, et disposent du même éventail de commandes tactiles et de la possibilité de se connecter à votre assistant vocal.

La conception de la tige de type AirPods signifie quils sont un choix solide pour passer des appels, et le fait quils soient livrés avec des embouts en mousse Comply en standard signifie que vous pouvez vous attendre à un joint serré et étanche dans loreille avant même que lANC nentre en action, ce qui est toujours le bienvenu de notre côté.

La résistance à leau IPX4 signifie quils sont également sûrs pour lexercice, avec une protection contre la transpiration et les éclaboussures. Le boîtier de charge, quant à lui, vous permet datteindre un total denviron 20 heures dautonomie, bien que 4 heures dutilisation réelle des écouteurs par charge ne soient pas de loin la meilleure performance du marché.

Razer souligne également que les paramètres Bluetooth personnalisés des écouteurs devraient offrir une réponse à très faible latence lorsque vous écoutez, ce qui rend les écouteurs utiles pour les joueurs mobiles. Les joueurs de console ne seront pas vraiment dans la course, car les écouteurs ne se connecteront pas nativement à eux.

Le Hammerhead Pro peut être acheté dès maintenant directement auprès de Razer , pour 199 $ ou 209,99 €, ce qui les place en concurrence avec dautres options sérieusement impressionnantes.

Écrit par Max Freeman-Mills.