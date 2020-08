Quest-ce que THX Spatial Audio, comment fonctionne-t-il et quels jeux le prennent en charge?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication THX Spatial Audio est conçue pour améliorer le son de tout casque ou casque de jeu en ajoutant une meilleure conscience spatiale à votre jeu.

Tout comme Dolby Atmos pour les jeux , THX Spatial Audio est un achat supplémentaire pour les joueurs qui ajoute des ajustements de niveau logiciel à votre audio pour ajouter "un paysage audio réaliste et immersif à 360 degrés".

En pratique, cela signifie que vous obtenez un son plus précis et plus riche qui vous permet dentendre les pas des ennemis, la position de vos coéquipiers ou tout simplement de vous perdre dans le monde du jeu autour de vous.

Lapplication THX Spatial Audio est conçue pour fournir un son surround 7.1 avancé à vos oreilles pour vous offrir une «précision de positionnement précise» pendant que vous jouez.

La promesse ici est une plus grande immersion et une précision audio supérieure pour entendre les pas de lennemi sapprocher et remarquer les menaces proches avant quelles ne deviennent un problème. Parfait pour tous ceux qui ont besoin de lavantage dans un jeu de tir à la première personne ou un jeu de bataille royale .

Comment cela marche-t-il? Eh bien, vous devez télécharger lapplication THX Spatial Audio et lutiliser avec votre casque ou casque de jeu préféré .

Comme vous vous en doutez, lapplication fonctionne mieux avec les casques Razer (THX appartient à Razer). Il existe des profils dapplications spécifiques conçus pour fonctionner avec les casques Razer populaires, notamment le Razer BlackShark V2, le Razer Kraken Tournament Edition, le Razer Kraken Ultimate, le Razer Nari Essential, le Razer Nari et le Razer Nari Ultimate. Mais cela fonctionnera également avec des engrenages non Razer.

THX Spatial Audio fonctionne également avec des écouteurs 3,5 mm, des casques Bluetooth et USB.

Comme Dolby Atmos, THX Spatial Audio fonctionne mieux lorsque les développeurs de jeux intègrent la compatibilité dans les jeux. Lorsquil est certifié par les développeurs de jeux, THX Spatial Audio prétend permettre aux joueurs de "profiter de leurs jeux comme ils étaient vraiment censés sonner".

Bien que THX Spatial Audio fonctionne techniquement avec tous les jeux et offre un son THX et un son 7.1 à même des casques stéréo, vous obtiendrez la meilleure expérience en jouant à des jeux certifiés.

La liste des jeux certifiés THX Spatial Audio comprend actuellement:

La première étape pour essayer THX Spatial Audio est de le télécharger . Vous pouvez télécharger lapplication et linstaller sur votre PC pour lessayer pendant 15 jours ou lacheter pour 19,99 $.

Une fois téléchargé, vous passerez par le processus dinstallation et vous vous connecterez à lapplication en utilisant votre identifiant Razer .

Ensuite, lapplication vous indique que pour utiliser THX Spatial Audio, vous devez le définir comme périphérique de lecture audio par défaut à partir des paramètres audio de Windows.

Dans lapplication, sélectionnez simplement le périphérique de sortie comme casque ou casque que vous utilisez. Vous pouvez ensuite choisir entre différents modes de spatilisation et dégalisation ainsi que le réglage de lamplification des basses, de la normalisation du son et de la clarté de la voix. Le THX Spatial Audio vous permet également dajuster létalonnage pour ajuster laudio spatial si vous sentez quil est légèrement décalé.

Une fois cela fait, démarrez votre jeu préféré et profitez-en!

