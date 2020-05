Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Razer est surtout connu pour ses ordinateurs portables et accessoires de jeu, mais maintenant, il publie des écouteurs antibruit .

Appelés Opus , ce sont des canettes sans fil de tous les jours qui rivalisent avec les écouteurs de Bose, Sony et autres. Ils ont coûté 200 $ aux États-Unis (environ 190 £).

Avec les écouteurs, vous pouvez personnaliser les profils sonores dans une application compagnon, ou vous pouvez vous en tenir au paramètre THX par défaut. Les écouteurs Opus sont certifiés THX, ce qui signifie apparemment quils offrent une "gamme de fréquences et une réponse capables de fournir des voix claires et détaillées et des basses profondes et percutantes sans distorsion à des volumes élevés", selon THX, qui appartient à Razer. .

Ce ne sont toutefois pas des écouteurs à son surround. Ils sont idéaux pour écouter de la musique en toute décontraction et ont une autonomie de batterie pouvant atteindre 25 heures, ce qui est à peu près moyen pour ces types découteurs pleine grandeur. LOpus peut également mettre automatiquement en pause votre musique lorsque vous les enlevez de vos oreilles et reprendre la lecture lorsque vous les remettez. Ils prennent également en charge le codec de streaming AptX.

LOpus se charge sur USB-C et est livré avec un étui de transport ainsi quun cordon au cas où vous préféreriez être câblé. Les écouteurs ont des commandes physiques (sans toucher), y compris un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour autoriser le son ambiant dans le monde extérieur. En ce qui concerne cette fonction dannulation de bruit, Razer a décrit la technologie comme une "annulation de bruit active hybride" soutenue par quatre micros ANC dédiés dans les boîtes.

Ajoutez tout cela, et ce sont pour la plupart des consommateurs qui veulent des écouteurs sans fil qui vous permettent découter de la musique et de tenir une conversation en toute transparence.