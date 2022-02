Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BARCELONA (Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé les derniers ajouts à son portefeuille Snapdragon Sound avec les plates-formes sonores S5 et S3.

Le nouveau matériel est conçu pour améliorer les performances des appareils audio sans fil, en ouvrant une meilleure qualité et en réduisant la latence pour offrir une expérience sonore plus premium.

Alors que Qualcomm est bien connu pour son travail sur les appareils mobiles et la conduite de la 5G, par exemple, on oublie souvent que la société offre également une connectivité pour d'autres appareils sans fil, y compris les écouteurs.

Passant à une convention de dénomination simplifiée, le nouveau matériel prendra en charge l'audio de qualité CD - 16 bits 44,1 kHz - sans fil, afin que les utilisateurs profitent d'une plus grande disponibilité de musique à plus haute résolution à partir de services tels que Tidal, Apple Music ou Amazon Music. Cela peut profiter du codec aptX Lossless annoncé en 2021 .

Qualcomm indique qu'il prendra également en charge l'audio 24 bits 96 kHz sans fil, ce qui augmentera la qualité.

L'augmentation de la qualité audio est quelque chose qui a augmenté ces dernières années, car la bande passante bénéficie de connexions 4G et 5G plus rapides, ce qui signifie que les clients mobiles n'ont pas à se soucier autant de la réduction de l'utilisation des données, mais profitent plutôt de meilleures performances de streaming.

La réduction de la latence et l'amélioration de la capture du microphone permettent des conversations plus naturelles, tandis que les dernières plates-formes Snapdragon prennent également en charge l'enregistrement stéréo sans fil via des microphones sur des casques, ajoutant à nouveau une autre voie pour améliorer la capture audio.

Bien qu'il soit peu probable que vous voyiez quoi que ce soit étiqueté comme plate-forme sonore Qualcomm Snapdragon S5, vous pourriez rencontrer la marque Snapdragon Sound que Qualcomm utilise comme terme générique pour ses solutions audio.

Les goûts de Master & Dynamic , Audio-Technica, Jabra et Cambridge Audio utilisent tous le matériel de Qualcomm dans les appareils audio pour offrir une expérience sonore exceptionnelle.

Qualcomm affirme que son dernier matériel consomme 20 % d'énergie en moins, tout en offrant une latence de 25 % en moins.

Écrit par Chris Hall.