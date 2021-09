Quest-ce que Qualcomm aptX Lossless ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a développé ce quil prétend être le premier codec audio véritablement sans perte capable de diffuser de la musique bit à bit via Bluetooth.

Venant aux appareils dotés dune nouvelle version de la technologie Snapdragon Sound en 2022, il permet découter de la musique de qualité CD sans fil sur des écouteurs intra-auriculaires et supra-auriculaires pris en charge.

Voici tout ce que vous devez savoir sur aptX Lossless et pourquoi il diffère des autres technologies aptX.

Qualcomm aptX Lossless est la première technologie audio véritablement sans perte capable de transmettre des pistes de qualité CD bit à bit via Bluetooth.

Il enverra un son 16 bits à 44,1 kHz aux écouteurs pris en charge sans aucune perte de lecture audible. Ceci grâce à loptimisation de « la connectivité sans fil de base et des technologies audio ».

Le nouvel aptX Lossless fera partie de la suite de technologies aptX Adaptive et fera partie de la technologie globale Snapdragon Sound de Qualcomm.

Cela signifie quil peut être activé lorsque les conditions sans fil (RF) sont optimales, en diffusant 1 Mbps via Bluetooth. Cependant, si la connexion saffaiblit pour une raison quelconque, aptX Adaptive peut alors réduire la qualité du flux à, au minimum, 140 kbps. Cela garantira que vous continuerez à écouter votre musique (ou podcast, livre audio, etc.) avec la meilleure qualité possible, mais pas sans perte à ce stade.

Le codec aptX Lossless de Qualcomm nécessitera des appareils avec le bon matériel Snapdragon Sound, à la fois à la source et pour la réception. Aucun casque compatible nest actuellement disponible, car ils devront inclure de nouvelles puces avec la dernière technologie Snapdragon Sound. Ceux avec Snapdragon Sound ne seront déjà pas évolutifs, nous comprenons.

Vous pourriez être confus en pensant que Qualcomm dispose déjà dun codec audio haute résolution dans aptX HD . En effet, il peut transmettre de laudio à une résolution plus élevée que même aptX Lossless - jusquà 24 bits à 48 kHz. Cependant, cela nest pas transmis sans perte, laudio est compressé.

Le débit binaire le plus élevé possible via aptX HD est de 576 kbps, tandis quaptX Lossless peut diffuser à 1 Mbps.

Lautre avantage daptX Lossless est quil peut atteindre 24 bits à 96 kHz si vous êtes prêt à accepter un son avec perte, il est donc adaptable. Vous pourrez basculer entre les modes, selon vos préférences.

Nous avons été très impressionnés par la qualité audio obtenue via aptX HD lors des tests. Nous navons pas encore testé aptX Lossless.

Il existe également dautres technologies aptX, y compris aptX Low Latency, mais cest pour moins de décalage (pour les jeux, etc.) que la qualité audio en soi.

Actuellement, aucun casque ou oreillette ne prend en charge le nouveau codec. Ils seront disponibles à partir du début de 2022, avec de véritables écouteurs intra-auriculaires sans fil et dautres écouteurs devant prendre en charge une nouvelle version du matériel Snapdragon Sound de Qualcomm pour être compatibles.

Malheureusement, il est peu probable quApple adopte aptX Lossless pour les futurs iPhones ou AirPods. Il nest pas impossible quil nait pris en charge aucune autre forme de technologie audio aptX à ce jour.

Selon toute vraisemblance, Apple développera sa propre technologie pour diffuser de laudio sans perte via Bluetooth, mais nous navons encore entendu parler de rien dans le pipeline.