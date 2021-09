Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé une variante de son codec sans fil aptX qui peut enfin fournir un son de qualité CD 16 bits 44,1 kHz via Bluetooth. Cependant, il y a un hic - vous aurez besoin dappareils avec le bon matériel à lintérieur.

Baptisé aptX Lossless, le codec utilise les technologies aptX Adaptive pour permettre à un flux datteindre jusquà 1 Mbit/s via Bluetooth - cela permet à laudio "sans perte" dêtre transmis et reçu sans fil tant que les conditions RF sont correctes (cest-à-dire téléphone et les écouteurs sont à proximité et il ny a pas trop de signaux en conflit).

Le résultat est que le fichier audio reçu et lu via un casque compatible (ou un système de haut-parleurs) sera identique à celui envoyé. Il ny aura pas de compression de note, ni de déviation audible par rapport à la source.

Cest une première pour Bluetooth. Même en utilisant les technologies Qualcomm aptX existantes, il y a toujours eu une perte de définition audio quelque part en aval - bien que fractionnaire dans certains cas.

Le hic, cest quaptX Lossless ne fonctionnera que sur les appareils conçus pour incorporer la nouvelle technologie Snapdragon Sound. Cela signifie que relativement peu dappareils actuels seront compatibles, en particulier en ce qui concerne les écouteurs.

Qualcomm a déclaré à Pocket-lint que la prise en charge des écouteurs et des contours doreille devrait commencer à "arriver" en 2022.