Qualcomm Snapdragon Sound promet une meilleure qualité audio entre les téléphones et les écouteurs compatibles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a lancé Snapdragon Sound - une initiative qui vise à être une référence pour laudio HD jusquà 24 bits 96 kHz.

Essentiellement, Snapdragon Sound garantit un certain niveau de qualité audio HD entre les téléphones et les écouteurs compatibles avec une faible latence et des appels vocaux de haute qualité.

Bien sûr, ces téléphones et ces écouteurs doivent utiliser du matériel Qualcomm à lintérieur et seules les dernières plates-formes de téléphone Snapdragon de la série 800 sont prises en charge. Les écouteurs doivent également utiliser lun des chipsets QCC514x, QCC515x et QCC3056 à lheure actuelle.

Alors oui, Snapdragon Sound est construit sur Bluetooth et oui, ce sera lapanage des appareils Android basés sur Qualcomm uniquement.

Alors que les consommateurs verront Snapdragon Sound comme une étiquette sur les boîtes, il est probable que de nombreux consommateurs ne sauront pas quils font lexpérience de la technologie ou non.

Laudio de haute qualité devrait cependant être un champ de bataille clé des deux prochaines années, donc linitiative est au bon moment. Spotify a récemment annoncé quil introduirait un niveau HiFi plus tard en 2021.

Qualcomm a déclaré que Xiaomi et Audio-Technica étaient les premiers clients de la technologie, et bien que Qualcomm ne lait pas confirmé, le récent Xiaomi Mi 11 entre dans la catégorie de la compatibilité puisquil utilise la nouvelle plate-forme Snapdragon 888 . Il semble que nous aurons de nouveaux écouteurs de Xiaomi ainsi que dAudio-Technica, probablement au milieu de lannée.

Les chipsets Qualcomm apparaissent également dans les écouteurs de Bose, Sennheiser, Anker, Jabra et plus encore et il est donc probable que cela sera assez largement adopté.

La question est la suivante: les gens se soucient-ils suffisamment dinvestir dans un son de haute qualité? James Chapman, responsable de la voix, de la musique et des appareils portables de Qualcomm, le pense naturellement: «Nous pensons que les gens veulent vraiment de laudio haute définition pour un certain nombre de raisons. Tout dabord, ils comptent vraiment sur de véritables écouteurs sans fil.

"Il nest plus vrai que quiconque aurait, par exemple, un casque filaire haut de gamme, simplement parce quil veut écouter de la bonne musique. Les gens achètent de véritables écouteurs sans fil, et ils sattendent à ce que ceux-ci leur offrent une excellente expérience audio, quoi quils fassent, où quils soient.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

"Nous assistons également à une augmentation particulièrement forte de la diffusion de musique HD, [il y a eu] un certain nombre dannonces récemment."

Qualcomm sest associé à Amazon Music HD pour ce lancement - le service compte actuellement plus de 70 millions de pistes HD. Chapman à nouveau: "Nous avons la chance de les faire venir nous parler. Ils sont extrêmement passionnés par la musique de qualité HD, et ils constatent un réel engagement et une adoption accrue de la part de leurs consommateurs lorsquils commencent à diffuser en HD.

Chapman suggère que la seule raison pour laquelle nous avions des flux de mauvaise qualité au départ était "nous avions des problèmes avec les tailles de stockage, nous avions du mal à réduire la taille et les tarifs. Ce nest plus un problème."

Écrit par Dan Grabham.