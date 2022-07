Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - En ce Prime Day, l'un de nos casques de jeu sans fil préférés bénéficie d'une forte réduction à un prix très attractif.

Il s'agit de l'actuel produit phare d'Astro, un casque haut de gamme avec des caractéristiques à la hauteur. Parmi ces caractéristiques, citons la technologie sans fil 2.4Ghz, un socle de chargement pratique, des coussinets d'oreille extrêmement confortables et bien plus encore. Avec Dolby Audio et des options d'entrée et de sortie optiques et 3,5 mm, c'est une excellente option pour les joueurs sur PC et les utilisateurs de consoles.

Mais tout cela a un prix. Habituellement, l'Astro A50 wireless vous coûtera la bagatelle de 299 £. Pour le Prime Day, il a bénéficié d'une réduction de 116 £ sur son prix.

Si l'Astro A50 est encore un peu trop riche pour vous, alors ne vous inquiétez pas car il y a d'autres offres sur les produits Astro Gaming qui valent le coup d'œil. Vous pouvez voir toute la gamme aux États-Unis et au Royaume-Uni ici :

Les offres comprennent des offres sur l'Astro A40 filaire et l'A20 déjà abordable.

Écrit par Adrian Willings.