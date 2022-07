De belles économies sur le Beats Studio 3 Wireless à l'occasion du Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Presque chaque fois qu'un événement commercial majeur se présente, vous trouverez le Beats Studio 3 Wireless dans et parmi les réductions. Le Prime Day 2022 n'est pas différent, et vous pouvez maintenant trouver les écouteurs haut de gamme de Beats à un prix avantageux.

Que vous soyez aux États-Unis ou au Royaume-Uni, vous trouverez les Beats avec une réduction d'environ 50 % par rapport à leur prix d'origine. Bien sûr, il n'est plus à ce prix depuis un certain temps maintenant qu'il est plus ancien, mais cela ne veut pas dire que l'offre du Studio 3 n'est pas bonne. C'est toujours un très bon prix pour une excellente paire d'écouteurs de tous les jours.

Le Beats Studio 3 a été lancé il y a un certain temps déjà en termes d'électronique grand public, mais il s'agissait de la première paire d'écouteurs antibruit de la société, et l'une des premières à être équipée de la puce W1 pour faciliter l'appariement des appareils Apple.

Ce qui le rendait spécial, c'est que, contrairement aux autres casques ANC de l'époque, il traitait la suppression du bruit en temps réel, adaptant le son et le niveau de suppression du bruit en fonction du son environnant.

De plus, même maintenant, en 2022, l'autonomie de plus de 25 heures est très forte, et il s'agit d'une paire d'écouteurs très confortables et très sonores. À ce bas prix, ils valent vraiment la peine d'être regardés.

