(Pocket-lint) - Si vous attendiez d'acheter le dernier casque de voyage à réduction de bruit de Bose jusqu'à ce que le prix tombe à un niveau plus abordable, c'est peut-être le moment. Dans le cadre des remises étendues du Prime Day, les écouteurs QuietComfort 45 de Bose sont disponibles à leur prix le plus bas à ce jour.

Ils sont disponibles à un tiers de leur prix d'origine, dans les coloris " Triple Black " et " White Smoke ".

Bose QC45 - économisez 100 Le dernier casque à réduction de bruit de Bose a atteint son prix le plus bas pour le Prime Day. Il ne coûte plus que 229 $. Voir l'offre

Le Bose QC 45 est le successeur spirituel du QC 35, qui était l'une des paires de casques antibruit les plus populaires du marché. Il s'agit sans doute de la meilleure paire d'écouteurs de voyage que vous puissiez acheter.

Non seulement la réduction du bruit est la meilleure du marché, mais le design est confortable, avec une série de boutons pratiques et une construction qui permet de les replier et de les ranger facilement.

C'est une combinaison qui les rend parfaits pour les vols long-courriers ou les longs trajets en train. Ils suppriment efficacement le bruit, offrent un son exceptionnel et ne prennent pas beaucoup de place dans votre dos.

Avec jusqu'à 24 heures d'autonomie et des capacités de charge rapide, vous avez plus qu'assez de jus pour vous permettre de faire vos plus longs voyages, et un moyen pratique de les garder pleins.

Écrit par Cam Bunton.