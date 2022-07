Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Prime Day est officiellement arrivé, et cela signifie de grandes réductions sur de nombreuses technologies les plus appréciées, y compris des marques populaires. Pour ne pas être en reste par rapport à ses concurrents, Bose a baissé les prix de ses excellents écouteurs à réduction de bruit 700 et de ses oreillettes QuietComfort.

Ces deux produits ont obtenu de très bons résultats dans les critiques et auprès des consommateurs, car ils offrent un son fantastique et une excellente réduction du bruit dans un design attrayant. En particulier le NC 700.

Bose NC 700 - économisez 50 %. Réduits de moitié par rapport à leur prix d'origine, les super casques antibruit 700 de Bose ne coûtent plus que 175 £. Voir l'offre

Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 coûtait 259 £ pas plus tard qu'hier, ce qui constituait en soi une réduction décente par rapport à son prix initial de 349 £. Maintenant que c'est le Prime Day, ils sont descendus à un prix très compétitif.

Contrairement au QC45, le NC 700 ne se replie pas dans une forme compacte pour le voyage, mais la conception générale, le style et le confort sont sublimes, tout comme le son et la suppression du bruit.

Comme pour les écouteurs intra-auriculaires, le son et la réduction du bruit des écouteurs intra-auriculaires phares de Bose sont fantastiques. Le design n'est pas très conventionnel, mais la forme effilée des embouts les rend très confortables à porter et n'entraîne pas de sensation de pression. De plus, les "ailes" les maintiennent fermement dans vos oreilles.

En début de semaine, le prix était de 232 €, ce qui en fait l'un des rabais les plus importants du Prime Day jusqu'à présent. Avec une réduction de près de 100 £ depuis lundi, c'est une aubaine.

