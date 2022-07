Sony WH-1000XM4 à seulement 209 € lors des soldes du Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony ayant récemment lancé son dernier modèle WH-1000XM5 avec une refonte radicale, il était prévisible que la génération précédente WH-1000XM4 serait encore plus réduite qu'elle ne l'avait déjà été pendant le Prime Day.

L'ancien modèle - la version sans doute plus pratique qui se plie pour faciliter le transport - est désormais disponible pour seulement 209 £ au Royaume-Uni, soit une baisse de 70 £ depuis hier, ce qui représente une réduction de 40 % par rapport au prix de détail total initial. C'est une excellente affaire, quel que soit le point de vue.

Même maintenant qu'ils sont plus anciens, le WH-1000XM4 est l'une des meilleures paires d'écouteurs actuellement disponibles, ce sont des canons ANC qui ont un son fantastique et offrent une suppression avancée du bruit.

Avec 30 heures d'autonomie, ils peuvent tenir toute la journée et même plus, de plus vous pouvez activer Amazon Alexa ou Google Assistant sur eux pour un accès facile à l'assistant intelligent et aux alertes de notification, directement dans vos oreilles.

Le WH-1000XM4 peut être couplé à deux appareils à la fois, et dispose d'une fonction Speak-to-Chat qui détecte lorsque vous parlez, réduit le volume de votre musique, puis le remonte lorsque vous avez terminé.

Si vous êtes à la recherche d'écouteurs haut de gamme à un prix raisonnable, vous pouvez faire bien pire que de vous procurer une paire de WH-1000XM4 à 209 £ lors de ce Prime Day.

Écrit par Cam Bunton.