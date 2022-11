Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - On n'associe généralement pas la marque Philips aux jeux vidéo, mais cela pourrait bientôt changer après le lancement du casque Philips TAG5106.

Fabriqué sous licence par MMD, qui est également le partenaire de marque pour les moniteurs marqués Philips, ce casque de jeu prend en charge la technologie sans fil 2,4 GHz (avec un dongle USB inclus) et Bluetooth. Cela signifie qu'ils peuvent fonctionner aussi bien avec un appareil mobile qu'avec un PC ou une PlayStation, avec la possibilité de passer d'un standard à l'autre à l'aide d'un seul bouton.

Chaque oreille est équipée d'un haut-parleur magnétique dynamique en néodyme de 50 mm et d'un microphone à perche antibruit qui peut être détaché, ce qui vous permet de les porter même en voyage. Le casque a un design fermé.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En plus de la prise en charge sans fil, vous pouvez également connecter le casque à n'importe quel appareil (tel qu'une manette sans fil Xbox) via une prise jack 3,5 mm et un câble de 1,5 m inclus.

Le casque prend en charge DTS Headphone:X 2.0 pour un son surround virtuel 7.1 et dispose d'une batterie d'une autonomie de 45 heures. Un éclairage LED sur chaque oreille est prévu pour donner du style, tandis que les coques ont un look angulaire distinctif.

Le casque de jeu Philips TAG5106 est disponible dès maintenant, au prix de 74,99 £ au Royaume-Uni. Nous attendons actuellement des informations sur les détaillants et les prix européens.

Écrit par Rik Henderson.