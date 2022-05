Nous avons participé à la course mondiale Wings for Life avec les écouteurs Philips Go et voici ce que nous avons appris.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Wings for Life Global Run est une course caritative unique en son genre qui vise à mettre les participants au défi, tout en collectant des fonds pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière.

Ce qui distingue cet événement des autres courses, c'est qu'il est possible d'y participer virtuellement. Bien qu'il y ait des courses dans le monde entier, il y a aussi l'"app run", qui permet à n'importe qui, quelle que soit son habileté ou sa capacité, n'importe où, d'y participer.

Cela encourage une grande diversité, une large participation, et l'élément supplémentaire de l'utilisation de la technologie pour faire avancer la course.

Nous avons enfilé une paire d'écouteurs Philips A7306, enfilé nos chaussures de course et parcouru une section de la Tamise dans le Surrey pour avoir un aperçu de l'action.

L'application Wings for Life est le moteur de l'expérience et, environ 30 minutes avant le début de la course, elle s'anime, avec des commentaires comme ceux que l'on trouve dans n'importe quelle grande course. Annonces, interviews, il y a même un échauffement à faire soi-même.

Comme vous devez courir avec votre téléphone, c'est pourquoi un bon casque de course est important. Nous avons choisi les Philips A7306, de la gamme Philips Go. Il s'agit d'un véritable casque de sport intra-auriculaire sans fil. Vous n'avez donc pas à vous soucier de le brancher, il suffit de le connecter, de glisser votre téléphone dans votre poche et c'est parti.

Avant de commencer la course, nous avons vérifié tout notre équipement. Il est toujours bon de courir dans des vêtements avec lesquels on s'est entraîné pour ne pas avoir de surprise le jour de la course.

Cela inclut également la technologie. Les oreillettes Philips A7306 sont livrées avec un choix de trois embouts différents pour vous aider à les adapter correctement, tout en offrant une gamme de couleurs et de modèles de crochets d'oreille.

Ces éléments - les embouts et les crochets - contribuent à la sécurité de l'appareil Philips A7306. Encore une fois, c'est un souci en moins : ils ne risquent pas de tomber de vos oreilles lorsque vous courez.

Le jour de la course, le soleil était au rendez-vous au Royaume-Uni, une température idéale pour courir, mais suffisamment chaude pour que vous transpiriez rapidement.

Wings for Life vous laisse choisir le parcours, et nous avons donc décidé de courir le long des rives de la Tamise, à l'écart de la circulation et avec de nombreux autres coureurs.

Les commentaires du siège social de Wings for Life ajoutent une touche d'originalité, donnant l'impression de faire partie de quelque chose de bien plus grand - et c'est le cas.

Les écouteurs Philips A7306 ont parfaitement supporté la sueur et la poussière du chemin de terre grâce à leur indice de protection IP57, tandis que la bonne tenue des écouteurs a permis d'obtenir une excellente qualité sonore pendant la course.

Après 30 minutes, la voiture de poursuite se met en route. C'est l'élément unique de Wings for Life : il n'y a pas de distance fixe. Lorsque la voiture de poursuite vous rattrape, votre course est terminée - et nous avions parcouru environ 6 km avant qu'elle ne démarre.

C'est à ce moment-là que la course a vraiment commencé, il faisait de plus en plus chaud et nous commencions à ressentir un peu plus l'effort. C'est également à ce moment-là qu'une autre caractéristique du Philips A7306 s'est avérée utile : il est doté d'un capteur de fréquence cardiaque intégré.

Grâce à l'application Philips Headphone, nous l'avions activé avant la course, et une simple pression sur l'écouteur nous indiquait notre rythme cardiaque. C'est un excellent moyen de vérifier à quel point votre corps pense que vous courez et c'est idéal si vous cherchez à courir dans des plages ou des zones de fréquence cardiaque particulières.

Avec une fréquence cardiaque de 160bpm, nous avons décidé de ralentir un peu le rythme pour ce que nous pensions être la seconde moitié de la course.

Avant de commencer la course, nous avions utilisé le site Web Wings for Life pour fixer un objectif, que nous pensions être d'environ 10 km avant que la voiture de poursuite ne nous rattrape. Mais les kilomètres défilaient et cette deuxième moitié était en fait le tiers central.

Grâce à une excellente playlist diffusée par les écouteurs Philips A7306, nous sommes restés devant la voiture de poursuite pendant environ 30 minutes de plus que prévu. Nous avions traversé Hampton Court Bridge, Kingston Bridge et nous continuions.

C'est avec un certain soulagement que l'annonce de la fin de la course a été faite, mettant près de 16 km au compteur.

C'était formidable de participer à quelque chose comme la course mondiale Wings for Life, d'être l'un des 160 000 coureurs dans 165 pays et de récolter 4,9 millions d'euros pour la recherche sur la moelle épinière. Et c'était formidable de courir avec les écouteurs Philips A7306.