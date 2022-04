Vous courez les ailes de la vie ? Voici 7 conseils et astuces qui vous aideront à terminer.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Wings for Life se décrit comme une course mondiale, conçue pour attirer des participants du monde entier et leur permettre de participer à la course selon leurs propres conditions.

Ce n'est pas la même chose que de courir un 10 km ou un marathon devant la foule. Le 8 mai, jour de la course, n'est plus très loin, et vous allez réfléchir à ce que vous allez faire le jour de la course.

Nous avons rassemblé quelques conseils et astuces pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette journée et à garder une longueur d'avance sur le Catcher Car.

Dans la course Wings for Life, il n'y a pas de ligne de départ, juste une heure de départ. La voiture hôtesse - qui est comme une ligne d'arrivée mobile - part 30 minutes après l'heure de départ. Une fois que la Catcher Car vous a dépassé, votre course est terminée.

L'objectif, en tant que coureur, est donc de devancer la voiture suiveuse et de parcourir autant de kilomètres que possible - ou autant que vous le souhaitez.

Consultez le calculateur d'objectifs : Le site Web des Ailes de la vie est un bon point de départ. Il y a un calculateur d'objectifs très pratique qui, contrairement à un calculateur de course traditionnel, prend en compte la voiture de capture. Vous pouvez entrer le temps, la distance ou le rythme que vous pensez vouloir atteindre, et le calculateur se charge du reste. Vous êtes à l'aise pour courir à 6:07min/km ? Vous serez en mesure de parcourir 15 km avant que la voiture hôtesse ne vous atteigne. Utilisez cet outil pour vous donner une bonne idée de ce que vous essayez d'atteindre le jour de la course.

N'oubliez pas votre repos : Avec un peu de chance, vous avez fait un peu d'entraînement. À mesure que nous nous rapprochons du jour de la course, c'est la majeure partie de l'entraînement que vous avez déjà effectué qui portera ses fruits - mais il est inutile sans repos. Vous voulez être bien reposé avant le jour de la course, passez une bonne nuit de sommeil et n'oubliez pas de réduire votre entraînement dans les jours précédant l'événement.

Planifiez votre stratégie nutritionnelle : La nutrition commence avant la course et se termine après - y compris tout ce que vous pourriez vouloir consommer en chemin. Comme il s'agit d'un événement en solo, aucun rafraîchissement n'est fourni, vous devrez donc apporter le vôtre. À moins que vous ne prévoyiez de courir un très long trajet - auquel cas vous savez probablement ce que vous faites - il est probable que vous n'aurez besoin que d'un peu d'eau. C'est le moment de vous habituer à porter cette bouteille et de voir si vous êtes à l'aise pour boire pendant la course.

Procurez-vous des écouteurs sportifs : De nombreuses études montrent que la musique entraînante peut être bénéfique, en améliorant l'humeur et les performances sportives. Des écouteurs adaptés au sport, comme ceux de la gamme Philips Go, répondront aux exigences de votre exercice tout en vous offrant un son exceptionnel. La gamme comprend le casque de sport Philips Go True Wireless (TAA7306), le casque Bluetooth à conduction osseuse (TAA6606), le casque de sport sans fil (TAA4216), le casque de sport intra-auriculaire sans fil (TAA5205) et le casque de sport intra-auriculaire sans fil (TAA4205).

Trouvez-vous une liste de lecture pour la course : L'association d'une musique rythmée à votre fréquence cardiaque élevée peut vous aider à vous motiver et à vous distraire de l'effort, et avec un bon casque, vous avez besoin d'une bonne playlist. Dance, métal, tout ce qui vous fait vibrer - préchargez votre téléphone pour faire chanter vos écouteurs Philips Go et vous faire franchir la ligne.

Recrutez un ami : Si vous avez du mal à trouver la motivation, recrutez un ami pour courir avec vous. Le simple fait d'avoir quelqu'un d'autre peut vous pousser à aller plus loin ou plus vite, ou vous donner quelqu'un à poursuivre - et à la fin, vous aurez quelqu'un à qui parler de vos performances de course.

N'oubliez pas de vous amuser : Ce qu'il y a de mieux avec la course Wings for Life, c'est que vous pouvez courir autant ou aussi peu que vous le souhaitez. Votre course ne dure qu'aussi longtemps que vous restez devant la voiture de capture - mais n'oubliez pas que vous êtes là pour vous amuser, vous lancer un défi, collecter des fonds - si vous avez tout donné et que vous êtes épuisé, vous pourrez au moins rentrer chez vous en écoutant votre musique.