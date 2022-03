Pourquoi les écouteurs Philips Go sont parfaits pour le sport et l'exercice

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il n'y a pas de taille unique lorsqu'il s'agit de trouver les bons écouteurs à utiliser pendant les entraînements et les exercices. Ce qui fonctionne pour vous pourrait être quelque chose de complètement différent de la norme. Une entreprise le sait et sait également que tout le monde ne veut pas dépenser des centaines d'euros pour des écouteurs ou des écouteurs qui seront maltraités au gymnase ou sur les sentiers par des conditions météorologiques extrêmes.

Philips a vu une lacune sur le marché ici et a voulu apporter sa combinaison de technologie de pointe, de design de qualité et de qualité sonore dans les écouteurs de sport.

Pour répondre aux besoins de différentes personnes, Philips propose trois produits, chacun avec sa propre approche unique pour vous offrir vos morceaux préférés. Ainsi, que vous vous entraîniez seul, en groupe - ou que vous participiez à un événement comme la course mondiale Wings for Life que Philips parraine cette année - vous pouvez le faire et obtenir un excellent son pendant que vous le faites.

Les véritables écouteurs sans fil sont devenus les écouteurs incontournables pour la plupart des gens, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas exactement idéaux pour se déplacer beaucoup. Avec les derniers écouteurs de sport TWS de Philips, vous obtenez un crochet d'oreille intégré qui les maintient en toute sécurité. vos oreilles, de sorte que peu importe à quel point vous rebondissez ou à quelle vitesse vous changez de direction, elles resteront collées à vos oreilles.

Ils sont détachables et interchangeables aussi. Les bourgeons sont livrés avec de grands sur-crochets de couleurs différentes, ainsi que des plus petits qui épousent l'intérieur de votre oreille, si vous préférez ne pas l'avoir suspendu au-dessus de votre oreille. Utile si vous portez des lunettes.

Ce n'est pas tout non plus. Les écouteurs disposent d'un moniteur de fréquence cardiaque intégré, ils peuvent donc mesurer l'intensité de votre activité et sont compatibles avec les applications de suivi tierces populaires.

Bien sûr, tout entraînement intense entraîne de la sueur, ce qui peut entraîner la formation de bactéries. C'est pourquoi Philips a intégré un système de lumière de nettoyage UV dans le boîtier de charge. Cela signifie que vous pouvez être sûr que vos bourgeons restent propres même après vos sessions les plus exigeantes. Ajoutez cela à la résistance à l'eau et à la poussière IP57, et vous avez une paire d'écouteurs bien équipés pour faire face à toutes vos activités.

Au cours des deux dernières années, nous avons vu les écouteurs à conduction osseuse devenir populaires parmi les coureurs. Ces écouteurs corrigent quelques points douloureux auxquels vous devez faire face avec des oreillettes ordinaires.

Tout d'abord, tout le monde n'aime pas la sensation d'avoir quelque chose enfoncé dans son conduit auditif, surtout pas en courant. Ils peuvent parfois conduire à un sentiment de pression qui n'est pas très confortable.

Deuxièmement - et plus important encore - ils bloquent souvent le bruit autour de vous. Parfois, c'est juste agréable d'entendre la nature autour de vous, surtout pendant les courses de trail. Mais aussi du point de vue de la sécurité, lorsque vous roulez le long des routes, il est préférable d'être conscient des bruits de la circulation. Ces écouteurs à conduction osseuse de la gamme Philips Go vous permettent d'entendre votre musique et d'entendre toutes les voitures qui arrivent derrière vous.

Ils n'entrent pas du tout dans vos oreilles et, à la place, s'assoient à l'extérieur de vos oreilles et utilisent un système acoustique à conduction osseuse pour délivrer le son. De plus, avec un indice de protection IP67, ils survivront en été quand la sueur vous coule et peuvent survivre sous la pluie. De plus, avec jusqu'à 9 heures de temps de jeu, vous devriez constater qu'ils peuvent continuer tout au long de vos sessions les plus longues.

Si le gros son est plus votre affaire, il existe une autre option complètement différente des deux autres : les écouteurs de sport sans fil Philips. Ceux-ci ont de gros pilotes, et un si gros son, et s'assoient sur vos oreilles, plutôt qu'à l'intérieur.

Avec des pilotes de 40 mm, vous obtenez beaucoup de basses, tandis que la conception fermée signifie que vous n'ennuyez pas les autres avec votre musique dans la salle de sport. Cela aide également à réduire une partie du bruit autour de vous.

Ils sont Bluetooth, mais disposent également d'un port de 3,5 mm pour que vous puissiez les brancher sur votre lecteur de musique préféré avec un câble si vous préférez. Cela signifie également que vous pouvez continuer à les utiliser même si la batterie meurt - ce qui n'est pas souvent le cas grâce à 35 heures de lecture.

Bien sûr, avec les oreilles, la transpiration peut être un problème, mais Philips le savait lors de la conception des écouteurs, et a donc construit les coussinets d'oreille avec du gel de refroidissement à l'intérieur, et les a rendus lavables et amovibles. Vous pouvez simplement les retirer et les nettoyer quand vous le souhaitez. Ils sont compacts, pliables et légers, donc faciles à transporter.

De plus, ils sont extrêmement abordables.

Ainsi, que vous souhaitiez des écouteurs intra-auriculaires, supra-auriculaires ou autre chose, la gamme Philips Go a la variété pour répondre aux besoins de la plupart des gens.