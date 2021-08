Philips lance les écouteurs Fidelio T1 TWS avec ANC, longue durée de vie de la batterie et gros pilotes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Philips a annoncé un nouveau produit dans sa gamme de produits haut de gamme Fidelio. Le nouveau Fidelio T1 est une paire découteurs haut de gamme TWS (vraiment sans fil) équipés de lANC.

La lecture de la liste des spécifications révèle que cette nouvelle paire découteurs intra-auriculaires Fidelio offrira à peu près tout ce que vous voudriez dans une paire découteurs très performante.

Le son est piloté par une paire de haut-parleurs de 10 mm. Philips décrit son "son signature Fidelio" comme étant riche et détaillé, avec des basses profondes qui sont également précises, ainsi que des fréquences moyennes chaudes et beaucoup de détails.

Pour améliorer lexpérience découte, il existe également une réduction de bruit hybride. Cela signifie quils combinent une suppression passive efficace du bruit avec lANC (suppression active du bruit), pour vous immerger dans votre musique et bloquer nos bruits externes indésirables.

Ceci est facilité par linclusion de plusieurs tailles et matériaux de pointe. Ils sont livrés avec des embouts en silicone et en mousse Comply, pour vous garantir un ajustement confortable et sûr qui convient à vos oreilles.

La durée de vie de la batterie semble également impressionnante, avec jusquà 9 heures découte en dehors du boîtier et 25 heures supplémentaires fournies dans le boîtier pour un total de 34 heures découte. Et cest avec lANC activé. La batterie peut durer encore plus longtemps lorsquelle est éteinte.

La prise en charge Bluetooth 5.2 et LDAC signifie que la dernière technologie sans fil est prise en charge et garantit que vous pouvez obtenir un son haute résolution à partir dappareils compatibles et de surfaces musicales.

Ils prennent également en charge Google Fast Pair, ce qui signifie que vous bénéficiez dune connexion et dun couplage faciles avec les téléphones Android, et lappareil est ensuite lié à votre compte Google pour un accès facile à partir dautres appareils Android ou Chrome OS.

Il existe des capteurs infrarouges pour détecter quand ils sont dans vos oreilles, ils mettent donc la musique en pause lorsquils sont retirés, mais vous pouvez également utiliser chaque écouteur indépendamment, ce qui est très pratique pour les appels.

Les écouteurs Fidelio T1 de Philips sont finis avec un panneau en métal brossé, sont résistants aux éclaboussures IPX4 et seront disponibles dans les coloris noir et argent. Aucun prix na encore été annoncé, mais sils ressemblent aux écouteurs supra-auriculaires Fidelio L3 , ils seront à un prix raisonnable pour ce quils offrent.