Cinq raisons pour lesquelles nous aimons le Philips Fidelio L3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le marché des écouteurs haut de gamme se réchauffe et lune des marques qui tentent de simposer davantage dans cet espace est Philips, avec ses produits audio haut de gamme Fidelio.

Parmi ses lancements récents, le Fidelio L3, une paire découteurs sans fil à réduction de bruit de luxe.

Lune des premières choses que nous avons remarquées lors de la première mise en place du casque L3 était le confort offert par le design et les matériaux. Ils sont vraiment agréables à porter, et cela dépend en grande partie des matériaux utilisés.

Par exemple, le bandeau - avec son rembourrage doux sur le dessous - est enveloppé dans du cuir Miurhead de première qualité. Il sagit dune tannerie écossaise ouverte depuis le XIXe siècle, avec non seulement une approche méticuleuse de la finition et de la qualité, mais également positive en carbone.

Ce cuir en particulier est appelé cuir de Cairngorn et a un grain distinct et une finition mate. Cest agréable à regarder et à ressentir.

Ensuite, les canettes sont rembourrées dun coussin en mousse à mémoire de forme douce pour éviter toute pression inutile sur vos oreilles ou sur les côtés de votre tête. Vous pouvez les porter pendant de longues périodes sans ressentir aucune gêne.

Avec son cadre en aluminium au fini mat et ses oreillettes noires mates, lapparence générale est faite de qualité et de subtilité. Cela signifie quils ont lair bien et quils se sentent bien. De plus, ils se plient facilement pour être rangés dans leur étui souple compact. Parfait pour la portabilité.

squirrel_widget_5801988

La liste des spécifications du Fidelio se lit comme la liste de contrôle parfaite des technologies de casque, en particulier en ce qui concerne le son. La musique est livrée à vos oreilles par une paire de haut-parleurs sur mesure de 40 mm.

Ils sont créés à laide dune conception à trois couches avec des matériaux conçus pour offrir dexcellents niveaux de basses profondes avec une réponse rapide pour un contrôle précis, tout en garantissant que lespace derrière le haut-parleur laisse suffisamment de place pour le flux dair. Le résultat final est un son de qualité avec cette signature sonore Fidelio.

Cela signifie dexcellents niveaux de basses bien contrôlés, mais sans être trop puissants. Vous obtenez toujours la présence offerte par les médiums et les subtilités de la musique de fond. De plus, les voix et les aigus sont nets et nets. Dans lensemble, cest un très bon équilibre général. Cela rend intensément agréable découter à nouveau tous vos morceaux préférés.

Mais ce nest pas tout. Le Fidelio L3 est certifié Hi-Res. Ainsi, si vous vous connectez à un téléphone Android prenant en charge aptX HD, vous obtiendrez un son de haute qualité sans fil. De plus, vous pouvez brancher un câble sur votre équipement audio domestique et obtenir ainsi un son haute résolution.

Les sons délivrés par les écouteurs sont super, mais la paire Fidelio gère également bien les sons et bruits externes. Il utilise des micros externes et internes pour filtrer le bruit grâce à son système de suppression de bruit hybride. Mettez les écouteurs sur votre tête, écoutez votre musique préférée et vous serez immergé dans vos morceaux.

Si vous travaillez à domicile - et partagez lespace avec dautres personnes - il est vraiment utile de pouvoir vous enfermer dans une musique comme celle-ci. Ou, si vous vous rendez au travail, vous pouvez bloquer les bruits des moteurs.

Ceci est encore facilité par la suppression passive du bruit, obtenue grâce à la conception fermée du casque et du rembourrage de Philips. Et cest en fait un différenciateur clé par rapport aux autres écouteurs ANC, car il bloque plus efficacement les fréquences plus élevées contre lesquelles lANC nest pas si efficace.

Pour les moments où vous voudrez peut-être être plus conscient de votre environnement, vous pouvez activer le «Mode de sensibilisation» qui utilise les micros externes pour transmettre les sons externes aux haut-parleurs afin que vous puissiez entendre ce qui se passe. Particulièrement utile si vous écoutez des annonces dans une gare ou une porte daéroport.

Il ny a pas que le son, le confort et la réduction du bruit que les canettes de Philips offrent. La durée de vie de la batterie est également très élevée. Avec lANC activé, ils peuvent aller jusquà 32 heures avant davoir besoin de se brancher pour une recharge. Si vous avez désactivé lANC, ils peuvent durer encore plus longtemps - jusquà 38 heures.

Mettez cela en termes de trajets dune heure vers et depuis le travail dans une semaine de travail typique, et cela représente trois bonnes semaines découte avant de devoir les rebrancher pour les recharger.

De plus, grâce à lUSB Type-C, ils sont également dotés dune charge rapide. Seulement 15 minutes branchées suffisent pour vous offrir six heures découte. Cela signifie que si vous réalisez le matin que vous avez oublié de les brancher, vous pouvez les recharger pendant que vous vous préparez à quitter la maison et avoir une charge suffisante pour le reste de la journée.

squirrel_widget_5801988

Pour les utilisateurs de téléphones Android, il existe ici une commodité supplémentaire que tous les fabricants de casques ne proposent pas appelée Android Fast Pair. Essentiellement, dès que vous mettez le casque en mode appairage, une fenêtre contextuelle apparaît à lécran avec une photo du casque, il vous suffit ensuite de toucher pour les connecter.

De plus, ils sont liés à votre compte Google pour un accès à partir dautres appareils Android et Chromebooks pris en charge.

Ils comportent également des commandes tactiles pratiques sur les côtés, vous permettant de contrôler facilement le volume de la musique et de sauter en arrière et en avant, ou de lire et de mettre en pause la musique en utilisant simplement de simples glissements avec votre doigt. Ainsi, balayer vers le haut ou vers le bas ajuste le volume, et balayer vers larrière ou vers lavant saute des pistes.

Alors voilà. Une excellente paire découteurs haut de gamme avec style, confort, un son exceptionnel et des fonctionnalités haut de gamme.