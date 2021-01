Philips lance quatre nouveaux modèles de casques de sport

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Philips a lancé quatre nouveaux écouteurs sans fil pour le fitness. Chaque ensemble découteurs est différent dans la conception et, par conséquent, à qui il est destiné.

Tous les écouteurs Bluetooth 5.0 sont disponibles mi-2021 et, comme vous vous en doutez, sont étanches - donc OK pour une brève immersion dans leau - et résistants à la transpiration.

Il existe une application casque dédiée pour les appareils, mais toutes fonctionnent avec Google Assistant et Siri dApple en fonction de vos préférences.

Tout dabord, il existe de véritables écouteurs sans fil (A7306) avec de gros haut-parleurs de 9 mm et six heures de batterie sur une seule charge. Ils disposent également dune suppression passive du bruit tandis que la mallette de transport comporte 18 heures de charge supplémentaires. De plus, ils disposent également dune surveillance de la fréquence cardiaque intégrée, compatible avec de nombreuses applications.

Les A6606 sont des écouteurs à conduction osseuse autour du cou à utiliser là où il est essentiel de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous. Ils sont principalement destinés aux cyclistes - même si nous ne pensons pas que faire du vélo avec des écouteurs soit une bonne idée - car ils ont des lumières LED brillantes à larrière des écouteurs comme élément de sécurité.

Ensuite, il y a des écouteurs supra-auriculaires légers, dotés de haut-parleurs de 40 mm et dune autonomie décente de 25 heures. Les manches en tissu autour des écouteurs sont amovibles et lavables.

Enfin, lA3206 a un design tour de cou et les oreillettes sont dotées de bouts dailes interchangeables, tandis que les crochets doreille garantissent quils restent en place.

Écrit par Dan Grabham.