Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Philips étend considérablement sa gamme découteurs en Europe, avec des dispositifs de réduction de bruit actifs qui seront commercialisés dans toutes les catégories.

Dévoilé par TP Vision, la société mère de la marque Philips TV & Sound au Royaume-Uni et en Europe, les écouteurs incluent le Philips Fidelio L3 haut de gamme - des écouteurs sans fil avec des capacités audio haut de gamme.

De plus, il existe deux paires découteurs véritables sans fil - le T5505 et le T8505 - ainsi que le sur-oreilles H9505. Ils seront tous publiés au dernier trimestre de 2020.

Les écouteurs sans fil Philips Fidelio L3 sont le haut de gamme de la société - portant le nom Fidelio qui est synonyme de son histoire audiophile.

Ils sont livrés avec des haut-parleurs en néodyme de 40 mm (un dans chaque oreille) et combinent une suppression active du bruit avec une isolation passive du bruit. Quatre micros capturent le son ambiant externe, qui est ensuite contré par le traitement interne pour le noyer sans affecter la musicalité ou le timing.

Bluetooth 5.0 est intégré, avec le décodage aptX HD pour une réception audio sans perte. Une véritable lecture audio haute résolution est également possible via un câble audio inclus.

Le casque est recouvert de cuir durable Muirhead. Les écouteurs sont également recouverts de cuir.

Ils offrent 35 heures de lecture de musique sur une seule charge - 30 heures avec ANC activé. La charge rapide permet six heures dutilisation après seulement 15 minutes de temps de charge.

Ils seront au prix de 299,99 £ (349,99 €).

Comme le Fidelio L3, les écouteurs Philips H9505 sont sans fil et offrent une suppression active du bruit, mais sont destinés aux personnes légèrement plus soucieuses de leur budget.

Ils sont également livrés avec des pilotes en néodyme de 40 mm et sont capables de lire un son haute résolution jusquà 24 bits / 96 kHz.

La connectivité Bluetooth 5.0 est associée à Google Fast Pair pour Android, mais convient également à lutilisation iOS. Google Assistant et Siri sont pris en charge.

La durée de vie de la batterie est estimée à 20 heures de lecture, avec 15 minutes de charge donnant une heure.

Ils seront disponibles à partir de novembre, au prix de 249,99 £ (249,99 €).

Les Philips T8505 et T5505 sont les premiers véritables écouteurs sans fil de la marque dotés dune suppression active du bruit.

Le T8505 est le plus haut de gamme des deux, avec des haut-parleurs en néodyme de 13 mm et jusquà six heures de lecture. Leur boîtier de charge comporte 18 heures de charge supplémentaires.

Une heure de lecture est possible à partir de seulement 15 minutes de temps de charge.

Le T5505 est livré avec des haut-parleurs en néodyme de 8 mm et cinq heures de lecture. Leur valise comporte 15 heures supplémentaires de charge. Encore une fois, 15 minutes de temps de chargement fourniront une heure de lecture.

Les deux vraies paires sans fil seront disponibles en noir à partir doctobre. Ils sont tous deux classés IPX4 pour la protection contre les éclaboussures et la transpiration.

Les prix des vrais modèles sans fil nont pas encore été révélés.

Écrit par Rik Henderson.