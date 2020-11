Ces véritables écouteurs sans fil Panasonic offrent jusquà 85 $ / 75 £ de réduction

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Panasonic a conclu des affaires sur de véritables écouteurs sans fil ce vendredi noir.

Tout dabord, le Panasonic RZ-S500W offre des réductions décentes et, malgré son prix inférieur à 100 $ / 100 £, il dispose dune technologie de suppression du bruit. Ils offrent également 19,5 heures dautonomie avec létui de chargement et disposent de commandes tactiles permettant daccéder à Siri, Alexa et Google Assistant. Ils sont disponibles en blanc poussiéreux et noir profond.

squirrel_widget_3490023

Ensuite, il y a le RZ-S300W, disponible en vert menthe en plus du blanc poussiéreux et du noir profond susmentionnés. Il y a une légère amélioration en termes dautonomie de la batterie à 30 heures avec le boîtier. Encore une fois, il y a des commandes tactiles.

squirrel_widget_3704365

Enfin, les Technics EAH-AZ70WE sont lincarnation même de la conception audio haut de gamme et sont le résultat de 55 ans dinnovation en matière de conception audio de la marque haut de gamme Technics de Pana. Avec la suppression du bruit et des performances acoustiques de premier ordre, ils ont 18 heures dautonomie et une activation vocale pour Siri, Google Assistant et Alexa.

squirrel_widget_177147

Vous voulez plus doffres de casque? Consultez notre guide des dernières offres de casque Black Friday .

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Dan Grabham.