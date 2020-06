Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Alors que les véritables écouteurs sans fil deviennent de plus en plus populaires, Panasonic est le prochain grand nom à ajouter ses efforts au type de produit: les écouteurs intra-auriculaires RZ-S500W et RZ-S300W représentent la première fois que la marque lance de vrais écouteurs sans fil.

La garniture de pavillon, la RZ-S500W, est dotée dune technologie antibruit qui permet de couper le monde extérieur. Le RZ-S300W, quant à lui, noffre pas une telle fonctionnalité - ce qui laide à atteindre à la fois un design plus petit et un prix demandé inférieur.

Conçus pour tous vos besoins audio - quil sagisse découte ou dappels - les deux produits découteurs sans fil offrent des microphones MEMS intégrés, qui aident à supprimer le bruit du vent tout en garantissant que les appels entrants sonnent plus clairement. Le S300W comprend également une technologie de formation de faisceaux pour isoler votre voix, aidant tout auditeur à lautre bout de lappel à vous entendre plus clairement (quelque chose que Bose propose avec ses 700 écouteurs ).

Des commandes tactiles physiques existent sur les écouteurs gauche et droit pour les deux modèles. Il existe également une protection contre les éclaboussures équivalente à IPX4, assurant une adaptation à toutes les occasions - quelle que soit la météo.

Que vous soyez un utilisateur dApple ou dAndroid, les RZ-S500W et RZ-S300W fonctionnent bien avec Siri et Google Assistant si vous souhaitez activer la commande vocale. Alexa dAmazon nest pas disponible au lancement - mais il arrivera "plus tard ce printemps", dit Panasonic.

Le S500W présente une certaine similitude avec les écouteurs Technics EAH-AZ70W , lancés au CES 2020 , et dont Panasonic détient la licence de production. Attendez-vous donc à des résultats similaires, bien quavec le réglage spécifique de Technics.

Le RZ-S500W est disponible en noir ou blanc, au prix de 169 £. Le RZ-S300W est disponible dans un choix de noir, blanc ou vert, au prix de 109 £.