(Pocket-lint) - Palm est de retour, encore une fois .

Après avoir présenté le petit téléphone Palm en 2019, Palm annonce son prochain nouveau produit. Mais ce nest pas un téléphone. Cest une véritable paire découteurs sans fil. Appelés Palm Buds Pro, ils sont disponibles en pré-commande à partir du 26 octobre 2021 pour 99 $ aux États-Unis. Finalement, ils coûteront 129 $ après la période de précommande.

Le fabricant nest pas TCL, qui a fabriqué le Palm Phone, mais plutôt "Palm... avec le soutien de fournisseurs basés en Chine", selon le Palm Ventures Group. La société a déclaré dans une page FAQ que son leadership comprend "les concepteurs de Beats by Dre et des écouteurs les plus populaires de Samsung".

Les Palm Buds Pro sont dotés de modes de suppression du bruit et de transparence, de pilotes de 10 millimètres, dune résistance à leau et à la transpiration IPX4 et de trois microphones sur chaque oreillette capables de supprimer le bruit environnemental. La durée de vie de la batterie peut atteindre 4,5 heures lorsque la suppression active du bruit est activée (léteindre peut prolonger la durée de vie à 5,5 heures). Avec létui de charge inclus, vous pouvez vous attendre à « plus de 24 heures » de lecture totale.

Les précommandes sont désormais ouvertes aux États-Unis, au Canada et au Mexique sur le site Web de Palm . Les écouteurs commenceront à être expédiés début novembre. Il existe également un accessoire pour étui en silicone disponible sur commande en Shadow Black, Rose Pink et Navy Blue. Laffaire est de 15 $ pendant la période de pré-commande. Il vous en coûtera 25 $ par la suite.