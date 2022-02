Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Parallèlement à sa série de téléphones Find X5 , Oppo a introduit une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil dans sa gamme Enco, appelée Enco X2. Pour les mettre en perspective avec les AirPods leaders du marché, ce sont essentiellement les concurrents AirPods Pro d'Oppo. Cependant, leur prix ressemble plus à celui des AirPod standard de troisième génération .

Il y a un peu plus que cela cependant. L'Enco X2 d'Oppo présente une conception à double pilote, ce qui n'est pas si courant dans les écouteurs TWS intra-auriculaires du marché de masse.

Celui-ci combine un tweeter planaire à quatre aimants avec un pilote dynamique de 11 mm. Combinés, Oppo dit qu'ils offrent d'excellents aigus et basses, avec une réponse en fréquence de 20 Hz jusqu'à 40 kHz.

Il existe également une suppression du bruit intégrée, couvrant une large gamme de fréquences, bloquant jusqu'à 45 dB de bruit externe.

De plus, avec la prise en charge de Bluetooth 5.2 et LHDC 4.0, vous bénéficiez d'une lecture audio haute résolution jusqu'à 900 kbps lorsqu'il est associé à un Oppo Find X5 Pro.

Il est clair qu'avec ce lancement et les spécifications mises en évidence, Oppo cherche à se diriger vers ce marché de personnes qui se soucient vraiment des spécifications et des débits audio. Mais ils pourraient bien être tout aussi pratiques et utiles pour à peu près n'importe qui.

Avoir un grand haut-parleur et un tweeter dédié devrait signifier une excellente expérience d'écoute musicale, avec à peu près toutes les fréquences audibles bien prises en compte et une bonne séparation entre les aigus et les basses.

L'Oppo Enco X2 sera disponible à l'achat en noir et blanc à partir du 15 avril et coûtera 169 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Cam Bunton.