Les OnePlus Buds Pro 2 offrent l'effet audio spatial, l'ANC et une conception à deux haut-parleurs.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus a fait des progrès sur le marché des écouteurs abordables ces dernières années, et - en plus du lancement de son dernier téléphone phare - la société a levé le voile sur ses prochains écouteurs haut de gamme dans le cadre de son lancement en Chine.

Les OnePlus Buds Pro 2 reprennent le design du modèle de première génération, mais améliorent les composants internes afin d'offrir un meilleur son, plus immersif, et une réduction du bruit.

Ce qui est intéressant avec cette paire de buds, c'est que - comme le récent modèle Pro de Huawei - elle dispose d'un système à double conducteur composé d'un grand woofer de 11 mm et d'un tweeter de 6 mm.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le plus grand pilote est conçu pour offrir des basses puissantes et réactives sans perdre en qualité, tandis que le plus petit tweeter est là pour améliorer la clarté dans les hautes fréquences et dans les voix.

Vente Prime Early Access : Toutes les meilleures affaires du deuxième jour de Prime aux États-Unis Par Chris Hall · 12 Octobre 2022 Amazon Prime Day est de retour, avec la vente Prime Early Access Sale - avec des offres sur toute une série de produits.

OnePlus n'était pas seul pour construire ce système. Il a collaboré avec le spécialiste de l'audio Dynaudio pour développer cette solution. Si vous n'avez jamais entendu ce nom auparavant, sachez qu'il s'agit d'une société qui travaille régulièrement avec des entreprises comme OnePlus et d'autres fabricants dans les coulisses, en aidant à développer diverses solutions et technologies audio à l'intérieur des smartphones et des écouteurs.

OnePlus saute également dans le train de l'audio spatial, affirmant qu'il a "établi une nouvelle norme" pour la technologie, du moins, si vous êtes un utilisateur de téléphone Android.

Les Buds Pro 2 sont dotés d'un algorithme dédié qui permet non seulement d'offrir un son spatial, mais aussi de "mixer" des mélanges audio stéréo pour tirer parti de sa largeur de son, imitant ainsi l'effet des sources sonores stéréo.

Associé à six capteurs de suivi des mouvements de la tête, cela signifie que, quelle que soit la façon dont vous tournez la tête, la direction de l'audio reste fixe, avec vous au centre.

Le système ANC permet également d'annuler jusqu'à 48 dB de sons ambiants externes. Ce système d'annulation du bruit s'adapte à votre propre audition grâce à des micros qui détectent toute fuite de son afin de garantir l'efficacité de son action, quelle que soit la forme de vos oreilles.

Quant aux performances de base, elles sont nombreuses. Les nouveaux écouteurs sont dotés de la technologie audio Bluetooth 5.3 LE et, avec les écouteurs et la batterie de l'étui combinés, ils peuvent offrir jusqu'à 39 heures d'écoute de musique.

Nous n'avons pas encore de prix en dehors de la Chine, mais - comme le OnePlus 11 5G - les Buds Pro 2 seront dévoilés pour les marchés mondiaux lors de l'événement à New Delhi le 7 février.

Écrit par Cam Bunton.