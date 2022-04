Les OnePlus Nord Buds promettent de grosses basses et une charge rapide.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - One Plus a révélé au monde ses Nord Buds, dont on parle souvent, dans le cadre de son événement More Power to You,

Les nouveaux écouteurs sont disponibles en deux coloris, Black Slate ou White Marble, et présentent un design ergonomique lisse, qui, selon OnePlus, restera confortable pendant de longues heures d'utilisation.

Les Nord Buds sont dotés de haut-parleurs dynamiques en titane de 12,4 mm de diamètre qui offrent une excellente fidélité audio et des basses profondes.

La prise en charge de Dolby Atmos et, probablement, d'autres formats audio spatiaux, est également assurée.

Pour obtenir le son parfait selon vos goûts, OnePlus vous propose 3 modes d'égalisation prédéfinis : Bold, Bass ou Serenade. Si aucun de ces modes ne vous convient, vous pouvez également créer un égaliseur personnalisé dans le logiciel Sound Master Equalizer.

L'autonomie de la batterie est décente, avec 7 heures en mode autonome ou 30 heures en incluant l'étui. Mais, si vous êtes à court de jus, il prend en charge la charge rapide et vous donnera 5 heures de lecture en seulement 10 minutes de charge.

La qualité des appels devrait être impressionnante puisque les Nord Buds sont équipés de 4 microphones et d'un système de réduction du bruit.

Les écouteurs profitent de la technologie Bluetooth 5.2, qui permet un mode de jeu à faible latence de 94 ms, en plus de la fonction OnePlus Fast Pairing avec un appareil compatible.

Les Nord Buds seront d'abord disponibles en Inde, à partir du 10 mai à 12 heures IST. Si vous êtes enthousiaste, ils ne vous coûteront que ₹2,799 (environ 36 $ ou 30 £).

Écrit par Luke Baker.