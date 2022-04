Les spécifications des OnePlus Nord Buds ont été dévoilées avant le lancement.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus devrait annoncer un certain nombre de produits lors de son lancement More Power to You le 28 avril, notamment le OnePlus Nord Buds, le OnePlus 10R et le OnePlus Nord CE 2 Lite.

La société a précédemment teasé une image du OnePlus Nord Buds - qui sera le premier produit qui n'est pas un téléphone à reprendre le nom Nord - mais une autre fuite a maintenant détaillé les spécifications que nous pouvons attendre des écouteurs sans fil.

Selon Max Jambor, qui a des antécédents assez décents, les Nord Buds offriront un conducteur de 12,4 mm, Bluetooth 5.2 et ils seront disponibles en noir, blanc et bleu.

Jambor a également détaillé les capacités de charge, affirmant qu'ils offriront 5 heures d'écoute sur une charge de 10 minutes, tandis que la batterie devrait offrir 7 heures d'écoute au total, ou 30 heures si vous incluez le boîtier de charge. Il n'y aura pas d'annulation active du bruit à bord comme les OnePlus Buds Z2 - bien que ce ne soit pas vraiment surprenant - et ils offriront une norme IP55.

Nord Buds :

conducteur de 12,4 mm

Bluetooth 5.2

10 min de charge > 5H d'écoute

7H d'écoute (30H avec étui)

IP55

No ANC

Couleur noire, blanche et bleue- Max Jambor (@MaxJmb) 20 avril 2022

En termes de design, l'image publiée par OnePlus lui-même montre un design similaire à celui du OnePlus Buds Z2, bien que simplifié. Il n'y a pas de mot sur le prix pour le moment, mais étant donné que la gamme de smartphones Nord a un prix compétitif, nous nous attendons à la même chose pour les Nord Buds.

Heureusement, il ne faudra pas attendre longtemps pour le savoir avec certitude. Vous pouvez consulter notre article séparé pour savoir comment regarder l'événement OnePlus le 28 avril.

Écrit par Britta O'Boyle.