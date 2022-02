OnePlus pourrait bientôt sortir des écouteurs de marque Nord

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque OnePlus n'est pas étrangère aux écouteurs sans fil, offrant des options comme les OnePlus Buds , lesBullets et les Buds Z2 .

Vous pensez peut-être qu'ils ont déjà une option pour chaque utilisateur, mais la dernière fuite d'OnLeaks, souvent fiable, suggère qu'il y a plus en préparation.

Les rendus haute résolution nous donnent un premier aperçu de ce que l'on pense être les écouteurs Nord TWS .

Les rendus montrent un style différent des conceptions actuelles de OnePlus , avec une tige plus courte et plus large et un accent doré brillant.

Nous supposons que le cercle doré sur les écouteurs sera un bouton tactile capacitif pour le contrôle des médias et la réponse aux appels téléphoniques.

L'étui de chargement est une affaire carrée avec un logo OnePlus en relief doré sur le couvercle, rappelant quelque peu certains des écouteurs TWS de Sony .

91mobiles affirme que les rendus sont "basés sur les images en direct des unités de prototypage finales", mais nous devons nous attendre à des changements mineurs dans le produit final.

Le rapport suggère également que les écouteurs embarqueront des fonctionnalités telles que l' ANC et une faible latence pour les jeux tout en conservant un prix agressif.

Il n'y a actuellement aucune indication quant à savoir si OnePlus proposera des couleurs alternatives des écouteurs Nord, mais l'or ajoute une certaine variété aux offres monochromatiques actuelles.

Étant donné que la marque Nord est généralement réservée aux smartphones de milieu de gamme de la marque, nous nous attendons également à des prix de milieu de gamme sur ces écouteurs.

OnePlus a un certain nombre de produits qui devraient être lancés au cours des prochains mois, donc si les bourgeons du Nord ressemblent à votre genre de chose, vous n'aurez peut-être pas longtemps à attendre.

Écrit par Luke Baker.