(Pocket-lint) - OnePlus a lancé une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil, apportant certaines des fonctionnalités haut de gamme des Buds Pro dans un produit plus abordable.

Les OnePlus Buds Z2 utilisent un design familier, similaire aux AirPods en théorie, avec la tige externe pointant vers le bas depuis un écouteur arrondi en forme de larme.

Comme les Buds Pro, les Buds Z2 sont dotés de lANC (Active Noise Cancelling) avec deux niveaux différents de suppression du bruit, offrant une suppression de 25 ou 40 décibels.

La musique est livrée à vos oreilles à laide de pilotes de 11 mm relativement gros. De plus, ils peuvent jouer de la musique jusquà 38 heures, y compris la batterie dans le boîtier.

De plus, grâce à la technologie de charge rapide, il vous suffit de les brancher pendant 10 minutes pour obtenir 5 heures de lecture.

Lune des fonctionnalités les plus pratiques pour atterrir sur le Buds Z2 est la prise en charge de Google Fast Pair , qui le rend très simple à coupler et à connecter à nimporte lequel de vos appareils Android.

Vous obtiendrez un visuel contextuel sur votre écran avec un bouton de jumelage facile. Et - une fois jumelé - vous pouvez voir les niveaux de batterie individuels pour chaque bourgeon et le boîtier. De plus, vous pouvez même utiliser le service "Find my Buds" de Google pour les localiser.

Ils sont également conçus pour résister aux intempéries, avec un indice de protection IP55 contre la pénétration de poussière et deau dans les têtes elles-mêmes et une résistance aux éclaboussures IPX4 dans le boîtier.

Utilisez-les avec un téléphone phare OnePlus moderne (à partir de OnePlus 7/7 Pro) et vous bénéficierez de la prise en charge Dolby Atmos et dune latence de 94 ms pour laudio de jeu en mode Pro Gaming.

Les OnePlus Buds Z2 seront disponibles en noir ou blanc lors de leur expédition et ne coûteront que 99 £ au Royaume-Uni, ce qui en fait des écouteurs très abordables pour les performances quils promettent.