Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les derniers écouteurs sans fil de OnePlus devraient être lancés juste au coin de la rue, car une nouvelle fuite de spécifications et une série de rendus montrant les Buds Z2 mis à niveau laissent peu de secrets.

Ils devraient implémenter des fonctionnalités du OnePlus Buds Pro plus haut de gamme, car le nouveau modèle Z2 est censé présenter sept heures découte par bouton, avec un total de 38 heures en utilisant le boîtier de charge, la suppression active du bruit (ANC), Bluetooth 5.2 et IP55 résistance à leau et à la poussière.

ANC est une grande aubaine, avec une suppression du bruit auparavant exclusive aux Buds Pro haut de gamme à 150 $ / 140 £.

Le tout nouveau OnePlus Buds Pro récemment sorti.

Initialement, des rapports ont fait savoir que OnePlus travaillait sur une paire de Buds Pro Lite, mais compte tenu de la parité de fonctionnalités évidente attendue sur le Z2, il semble que la société ait choisi damener ce niveau doffre à la ligne Z à la place.

Selon les spécifications divulguées, les écouteurs eux-mêmes vont très probablement légèrement rétrécir, tandis que le boîtier de charge ne devrait subir que des changements subtils. Les écouteurs sont épinglés pour passer de 37,98 x 23,35 mm à 33 x 22,44 mm, tandis que le boîtier de charge restera relativement le même à 75 x 35,9 x 29,05 mm à 73,15 x 36,80 x 29,70 mm.

Au cas où vous ne pouvez pas chiffrer ceci :



Bourgeons Z2

IP55

ANC

Bluetooth 5.2

7H Bourgeons

38H Bourgeons + Étui

10min de charge = 5H découte

Couleurs : Noir, Blanc



Et le plus important :

Cheeeeeaaaap



À peu près les Buds Pro pour moins $ https://t.co/iuKxQXpVMj – Max Jambor (@MaxJmb) 29 septembre 2021

Il ny a pas encore de mot sur les prix, mais compte tenu du prix de vente au détail original du OnePlus Buds Z pour seulement 50 $ / 55 £ avec des remises facilement disponibles, nous ne nous attendons pas à ce que le prix du Z2 soit beaucoup plus élevé que cela.

