OnePlus Buds Pro annoncé, lancement des écouteurs ANC en août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus nest pas étranger au marché de laudio ces jours-ci et, dans le cadre de son annonce Nord 2, a publié les détails dune prochaine paire de véritables écouteurs sans fil . Ceux-ci sont appelés OnePlus Buds Pro et offrent un ANC intelligent dans une véritable conception sans fil.

Les Buds Pro succèdent aux Buds dorigine , mais apportent avec eux des fonctionnalités supplémentaires. À savoir, ceux-ci ont un système de suppression de bruit actif.

Contrairement aux anciennes versions de lANC, celles-ci disposent dun système intelligent qui ajuste constamment le niveau de suppression du bruit en temps réel en réponse au bruit ambiant autour du porteur.

Chaque bourgeon dispose de trois micros à cet effet et peut - selon le communiqué de presse - filtrer les niveaux de bruit jusquà 40 dB en cas de besoin.

La suppression du bruit sapplique également aux appels vocaux, où les écouteurs ont été conçus pour réduire naturellement le bruit du vent et sassurer que votre voix est entendue clairement. Et avec des pilotes de 11 mm, OnePlus promet des « basses palpitantes », mais des aigus riches et des voix claires.

La durée de vie de la batterie semble également impressionnante, avec jusquà 38 heures au total, y compris la batterie dans le boîtier de charge, ainsi quune charge sans fil certifiée Qi pour que vous puissiez simplement la poser sur une base de charge sans fil.

Comme les écouteurs, le boîtier a été entièrement repensé et, ensemble, ils offrent un look plus haut de gamme, rehaussé par la finition chromée de la tige des écouteurs - en particulier sur les modèles noirs.

De plus, avec une charge rapide de 10 minutes, vous pouvez obtenir 10 heures de temps de lecture réparties entre la batterie dans les bourgeons et le boîtier.

OnePlus dit également quils sont prêts pour laudio de jeu, avec Bluetooth 5.2 et une latence de 94 ms, vous devriez constater quil y a très peu de décalage.

OnePlus Buds Pro sera disponible à lachat à partir du 25 août au Royaume-Uni, avec des précommandes commençant le 18 août et un prix fixé à seulement 139 £ au Royaume-Uni.

