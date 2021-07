Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus développe une nouvelle paire découteurs intra-auriculaires, et vous pouvez demander une chance de les tester.

Selon le site Web du laboratoire de la société, OnePlus recherche des personnes pour tester le Nord 2 et les « Buds Pro ». Mis à part le nom des écouteurs, la société ne révèle pas grand-chose dautre. On suppose quils disposeront dune suppression active du bruit, étant donné quil sagira découteurs Pro. OnePlus devrait lancer le Nord 2 le 22 juillet 2021 , nous espérons donc en savoir plus sur les Buds Pro bientôt.

Si vous souhaitez essayer les OnePlus Buds Pro avant quils ne soient officiellement disponibles, vous avez jusquau 17 juillet 2021 pour postuler pour participer au programme de test OnePlus Lab.

Selon OnePlus, les applications pour tester OnePlus Buds Pro se terminent le 17 juillet 2021. Les évaluateurs seront annoncés le 21 juillet et les appareils seront expédiés aux testeurs dès le 22 juillet (le jour même du lancement du Nord 2) avec un embargo à suivre à une date encore à déterminer. OnePlus a déclaré que "les évaluateurs recevront des appareils aux alentours de la date officielle de lévénement de lancement", il est donc possible que la société envisage de lancer les écouteurs avant la fin du mois. Peut-être arriveront-ils le même jour que Nord 2 ? Pocket-lint vous tiendra au courant.

Accédez au site Web OnePlus Lab. Recherchez et sélectionnez le bouton Appliquer sous "The Lab - Buds Pro Edition". Remplissez le formulaire de demande et soumettez-le. Saisissez votre adresse e-mail, votre nom dutilisateur OnePlus Community, votre pays, votre profession, etc. OnePlus examinera toutes les candidatures entre le 9 juillet et le 17 juillet 2021. Les gagnants seront annoncés dans la communauté OnePlus le 21 juillet 2021.

Consultez la section FAQ au bas du site Web du laboratoire pour plus de détails.