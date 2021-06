Les écouteurs Nothings Ear 1 seront lancés le 27 juillet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société de Carl Pei, Nothing , dévoilera son premier produit lors dun événement de lancement le 27 juillet. Loreille 1 sera enfin dévoilée à la fin du mois prochain.

Rien nen dit trop pour linstant, mais dans son invitation aux médias, il a déclaré quil "combinerait la beauté brute et lingénierie précise pour une expérience sonore pure".

Aussi beau et vague que cela soit, Nothing a donné un indice sur l apparence de ses produits et a fortement suggéré quil y aurait au moins des matériaux transparents utilisés dans lensemble de son portefeuille.

Au cours des premiers mois de cette année, Nothing a fourni des extraits dinformations sur ses plans pour les années à venir.

Nous savons depuis mai que son premier produit - une paire de véritables écouteurs sans fil - sappellerait Ear 1 , et son lancement était initialement prévu en juin.

Clairement, les plans ont un peu changé et le produit a été légèrement retardé. Plus récemment, la société a annoncé quelle vendrait ses premiers bourgeons chez Selfridges via sa marque Smartech.

Nous ne nous attendons pas à ce que rien ne sarrête aux écouteurs, mais il y a beaucoup de choses à faire sur le premier produit de lentreprise et beaucoup de pression pour obtenir cette première impression correcte.

Avec ses premiers messages visant à éliminer linutile et à nous laisser des produits pratiques aux designs emblématiques, les premiers discours ont été audacieux.

Le temps nous dira si le premier produit est à la hauteur de tout le battage médiatique.

Écrit par Cam Bunton.