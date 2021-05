La première paire découteurs de Nothing, appelée Ear 1, sera lancée en juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société de Carl Pei, Nothing, lancera ses premiers écouteurs en juin et ils sappelleront «Ear 1». Cest exact, vous verrez un produit appelé Nothing Ear 1 arriver dans les rayons cet été.

Depuis le début , la vision de Pei pour Rien était de créer une entreprise et des produits qui se concentraient sur la simplicité et qui faisaient simplement leur travail sans faire dhistoires et de gêne.

Bien sûr, cette vision sétend également à un nom. Donc, bien que cela soit étrange, il est certainement rafraîchissant de voir un produit nommé aussi clairement que celui-ci sur un marché aux noms longs comme Momentum True Wireless 2 ou les écouteurs sans fil sans fil de LG (FN7) , ou comportant une chaîne compliquée de lettres et de chiffres comme le Sony WF -1000XM3 .

En fait, cest un schéma de dénomination qui est sur le point de continuer. Dans lannonce initiale de la société, Carl Pei déclare quil ne pense pas quelle ait besoin dun nom sophistiqué et la choisi pour plus de simplicité, tout en confirmant essentiellement que le second sappellera `` Ear 2 .

Malheureusement, le nom et les données de lancement vagues sont tout ce que nous avons de Nothing pour le moment.

Il ny a quune vague allusion au design dans limage daccompagnement, avec lannonce prétendant quil est "top secret", mais quil comportera "des notes de transparence, de forme iconique et de fonctionnalité raffinée". Quoi que cela signifie.

Restez à lécoute pour en savoir plus. Si rien ne ressemble à la société précédente de Carl Pei - OnePlus - il conservera les informations sur le goutte-à-goutte à lapproche du lancement, pour que nous puissions tous anticiper le premier produit officiel du fabricant naissant.

Écrit par Cam Bunton.