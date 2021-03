Voici à quoi ressemble le premier design découteurs de Nothing

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La nouvelle société de Carl Pei, Nothing, a attiré lattention au cours des dernières semaines. Il y a beaucoup dintrigues autour de ce que serait le prochain mouvement de lancien co-PDG de OnePlus.

Ayant déjà révélé le nom de la nouvelle société - qui nest littéralement rien - Pei a maintenant dévoilé le design de son premier produit: le Concept 1.

Le premier produit est de véritables écouteurs sans fil et le design nous rappelle un peu les haut-parleurs transparents Soundsticks Harmon Kardon.

Chaque bourgeon est fabriqué à partir dun plastique complètement transparent avec le nom de style matriciel imprimé à lintérieur et à lextérieur à différents endroits.

La philosophie derrière la marque consiste à rendre la technologie transparente, simple et pratique.

Dans son dernier article de blog , Pei parle de ce quil peut retirer de ses produits pour les distiller jusquà lessentiel et se débarrasser des peluches supplémentaires.

Il dit également "Nous enlevons tout ce qui est superficiel, comme une marque inutile à la surface", juste en dessous dune image dun écouteur avec une marque à au moins deux endroits, nous ne savons donc pas ce que cela signifie en réalité.

Encore plus inhabituel, Pei dit que linfluence du design des bourgeons Concept 1 provient en fait de la pipe dune grand-mère. Il est prudent de dire - en ce qui concerne les premiers messages - que cette entreprise nest pas entièrement conventionnelle. Mais ce nest pas une mauvaise chose.

Indépendamment du marketing derrière Nothing, laspect transparent est certainement différent et aidera les produits à se démarquer dans un monde de bourgeons en plastique noir et blanc, en particulier avec tant dentreprises qui recherchent le look AirPod.

Rien ne prévoit de lancer son premier produit cet été et selon un porte-parole, le produit de la première paire ne ressemblera pas exactement à ça.

Ils ont déclaré que "Même si les mêmes principes de conception seront suivis dans le développement de nos premiers produits et quil y aura des similitudes avec le Concept 1, les produits finaux seront différents."

Nous pouvons nous attendre à voir des produits qui partagent des «traits similaires», comme la transparence et une image de marque externe minimale. Le Concept 1 est juste là pour nous montrer la philosophie derrière les futurs produits.

Nous avons mis à jour cette histoire avec des clarifications supplémentaires et une citation de Rien pour ajouter du contexte.

