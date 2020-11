Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus nest pas étranger à proposer des offres à ses clients - puisquil sappelle désormais `` OnePlus Day tous les mercredis - mais la dernière offre est peut-être la plus alléchante à ce jour, avec les OnePlus Buds disponibles pour seulement 1 $ .

Sortis en juillet pour 80 $, les premiers écouteurs véritablement sans fil de la société constituent un excellent remplisseur de bas et offrent une alternative super et plus économique aux AirPods dApple et aux Samsung Galaxy Buds Live.

Si vous êtes assez rapide, ils seront encore plus respectueux de votre budget. Et être rapide est le hic. Comme pour tout ce qui est offert à un prix aussi bas, il y a toujours un piège, nest-ce pas?

Dans ce cas, la transaction durera simplement jusquà ce que le stock se tarisse. Nous ne savons pas combien dunités OnePlus prévoit de déplacer, naturellement, mais nous savons quil débutera vers 11 heures HNE. Et si vous manquez le premier tour, un autre tour commencera à 13h HNE

Cela signifie que vous devrez accéder au site Web OnePlus si vous souhaitez les récupérer vous-même (ou les faire passer pour un cadeau plus cher pour un être cher, peut-être) et économiser de largent.

Cela vaut presque certainement la peine, cependant. Comme le souligne Cam Bunton dans notre revue OnePlus Buds , "Les utilisateurs de OnePlus à la recherche dune paire découteurs véritablement sans fil abordables regarderont sans aucun doute les écouteurs. Pour le prix demandé, ces écouteurs intra-auriculaires sans fil offrent un son agréable, une commodité et une bonne autonomie - plus un sacré de basses. "

Il est probable que les OnePlus Buds soient également réduits pendant le Black Friday , mais, avouons-le, cest le seul accord que vous souhaitez remporter au cours de la période de vente. Dans cet esprit, bonne chance.

Écrit par Conor Allison.