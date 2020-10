Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé sa deuxième paire découteurs véritables sans fil, les OnePlus Buds Z, aux côtés du nouveau smartphone OnePlus 8T .

Ils coûtent 49,99 $, ce qui est moins que le déjà abordable que les OnePlus Buds , et ils sont livrés avec un nouveau look et des embouts en silicone plutôt quen plastique. Parmi les autres points forts, citons la «technologie damplification des basses», le support Dolby Atmos, les haut-parleurs de 10 mm, Bluetooth 5.0, la résistance à la transpiration IP55 et une fonction de réduction du bruit ambiant pour aider à amplifier votre voix sur le bruit de fond.

Ils peuvent également «basculer rapidement» entre les deux appareils les plus récemment couplés; maintenez simplement un écouteur enfoncé pendant trois secondes.

Les écouteurs sans fil OnePlus Buds Z en moyenne 20 heures dautonomie de lecture sur une charge complète, étui compris. Sur une seule charge, ils dureront jusquà cinq heures, mais une recharge de 10 minutes ajoutera trois heures supplémentaires dutilisation, a déclaré OnePlus.

Létui tient les écouteurs horizontalement. Il ny a pas de chargement sans fil.

Vous pouvez acheter les OnePlus Buds Z sur OnePlus à partir du 2 novembre. Ils seront également disponibles sur Amazon. OnePlus a déclaré quils lanceraient en blanc ainsi quun "coloris édition spéciale de Steven Harrington". Vous obtiendrez trois tailles dembouts en silicone dans la boîte.

Écrit par Maggie Tillman.