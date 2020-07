Les écouteurs OnePlus sont les premiers véritables écouteurs sans fil de lentreprise

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus a été en contact pour confirmer que la société lancera de véritables écouteurs sans fil appelés OnePlus Buds. Nous savions déjà que cela allait arriver et avons vu des images et des rendus qui ont fui (ci-dessus) mais nous nen savions pas vraiment plus.

Et il est vrai de dire que nous navons toujours pas beaucoup de détails - OnePlus a simplement dit que nous en saurions plus lors du lancement de OnePlus Nord le 21 juillet - mais attendez-vous à ce quun peu plus dinformations sécoulent avant cela dans un véritable style OnePlus qui fuit .

Il semble que les têtes auront un étui de transport ovale - qui se chargera sans fil comme vous vous y attendez - et elles seront capables de charger sans fil 7,5 W. Pete Lau, PDG de OnePlus, a déclaré que les Buds ajouteraient à léquipement OnePlus conçu pour "offrir à nos utilisateurs une expérience sans fardeau".

"Nos utilisateurs recherchent la bonne combinaison dune excellente qualité sonore, dune connectivité transparente et dune expérience facile à utiliser. Cest exactement ce que les OnePlus Buds offriront."

Le vrai marché sans fil sous-AirPod est vraiment devenu très chaud, en particulier autour de la barre des 99 $ / 99 £, il sera donc intéressant de voir si OnePlus peut atteindre ce prix ou non.