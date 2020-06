Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus a publié divers écouteurs de style tour de cou, mais maintenant, selon un leaker, OnePlus prépare une paire découteurs vraiment sans fil.

Max J a récemment déclaré sur Twitter que OnePlus lancerait de nouveaux écouteurs sans fil en juillet. Il a même partagé une image, et ils ressemblent clairement aux AirPod d Apple , bien quils soient plus arrondis. Ils sont également disponibles en noir et blanc, plutôt quen blanc, mais ils rockent des tiges - tout comme les AirPods. Max J a également partagé une autre esquisse des bourgeons - et dans ces clichés, ils ressemblent également aux OnePlus Bullets Wireless.

Ils seront probablement appelés «Pods». Dautres détails à leur sujet sont minces. Max J a déclaré dans des tweets de suivi fin juin que ses dernières informations avaient été obtenues dune nouvelle source qui navait pas encore le même bilan que le sien. dautres sources. En dautres termes, aucune de ces informations nest confirmée et est sujette à changement. Cependant, compte tenu des antécédents de Max, nous pourrions envisager la prochaine paire découteurs OnePlus.

Pour en savoir plus sur OnePlus récemment, consultez notre hub . Nous avons également ce guide sur le prochain téléphone OnePlus. OnePlus a confirmé quil reviendrait à proposer des appareils plus abordables. Son prochain téléphone pourrait être appelé le OnePlus 8 Lite ou le OnePlus Z. Plus récemment, il a été appelé le OnePlus Nord. Nous rassemblons tout ce que nous savons jusquà présent et nous vous tiendrons au courant.

Gardez à lesprit que OnePlus a lancé les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro en avril. Le prochain téléphone OnePlus est attendu en juillet, aux côtés des Pods.