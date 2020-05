Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le premier ensemble de véritables écouteurs sans fil de OnePlus séloigne de la marque Bullets et se lance sous le nom de OnePlus Buds, si la dernière rumeur se passe.

La rumeur veut que OnePlus travaille sur des écouteurs totalement sans attaches depuis un petit moment maintenant , et pendant une bonne partie de ce temps, nous navons pas vraiment de nom pour eux.

La suggestion de dénomination Buds provient dun leaker OnePlus relativement prolifique sur Twitter - @MaxJmb - ainsi que dun simple graphique en noir et blanc dune paire découteurs ressemblant à des AirPod.

Selon les rumeurs, OnePlus lancerait prochainement un smartphone plus abordable, appelé OnePlus Z, et si la société prépare de nouveaux écouteurs, il est logique quelle dévoile ceux qui se côtoient.

Hormis la dénomination et le délai de lancement, peu de choses ont été dites sur les fonctionnalités exactes. Cependant, il existe certaines fonctionnalités de base des écouteurs Bullets actuels qui se transposeront probablement en la véritable paire sans fil.

Par exemple, nous nous attendons à voir une fonctionnalité de couplage facile lorsque vous utilisez les écouteurs OnePlus avec un téléphone OnePlus, grâce à laquelle vous obtenez une fenêtre contextuelle graphique conviviale sur lécran du téléphone.

De même, nous nous attendons à obtenir une fonction de lecture et de pause automatique lorsque vous les retirez de vos oreilles.

Peut-être que la seule chose à laquelle nous devrions vraiment nous attendre est que ceux-ci seront abordables par rapport aux grands écouteurs sans fil.

Le tour de cou Bullets Wireless Z se situe autour de la barre des 50 £, ce qui est très économique par rapport aux écouteurs similaires de sociétés comme Sony, Bose ou Sennheiser.

Que les écouteurs se lancent réellement et possèdent lune de ces fonctionnalités est en suspens, mais il semble certainement que OnePlus se dirige dans cette direction.

Ayant rendu ses écouteurs tour de cou moins chers et mentionnant à peine le dernier modèle dans le dernier événement de lancement, il semble que quelque chose de mieux et un peu plus cher est à nos portes.