Les vrais écouteurs sans fil OnePlus devraient sortir en juillet

Nous écrivons sur les vrais écouteurs sans fil OnePlus depuis plus dun an , sans aucun signe depuis.

Cependant, un nouveau rapport suggère que nous ne devrons peut-être pas attendre beaucoup plus longtemps, car ils pourraient être publiés avec le OnePlus Z.

Et, étant donné que la rumeur veut que le prochain téléphone soit dévoilé en juillet, cela indique que les premiers vrais bourgeons sans fil de OnePlus seront également annoncés au cours des prochains mois.

La chronologie divulguée provient du leaker Twitter Max J (via Digit ). Il a posté une image dune paire de bourgeons qui ressemblent sans surprise aux AirPod dApple avec juste "juillet".

Il a ensuite précisé dans le fil ci-dessous que les informations provenaient dune "source apparemment fiable".

Cependant, il a également suggéré de le prendre avec une pincée de sel.

Les dernières oreillettes sans fil OnePlus ont été diffusées pour la dernière fois en décembre de lannée dernière , par Max J à nouveau, mais on en sait peu plus à leur sujet.

Nous navons plus de nom non plus, même si ce sera probablement quelque chose autour du surnom des Bullets?

Quant au téléphone OnePlus Z, nous attendons essentiellement une version "Lite" du OnePlus 8.

Les rumeurs suggèrent quil atteindra un prix inférieur à 400 £ et un écran de 6,4 pouces.