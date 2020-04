Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous savons que OnePlus lance le OnePlus 8 la semaine prochaine le 14 avril, mais une autre petite surprise prévue pour l'événement en ligne est venu à l'air libre dans le dernier jour - le & nbsp ; Bullets Wireless Z casque.

En l'espace de quelques jours, il y a eu des fuites de toutes les directions de ces écouteurs de balle, qui rappellent le plus le Beats Xen termes de design.

Plus tôt cette semaine, nous avons vu des rendus en gros plan des écouteurs eux-mêmes, ainsi que quelques caractéristiques clés, y compris la charge rapide qu'ils incluront et une durée de vie estimée indéniablement impressionnante de la batterie de 20 heures.

Exclusif : #OnePlus lance très prochainement les écouteurs Bullets Wireless Z et voici ses caractéristiques clés.

Attendez-vous à la charge de distorsion et 20 heures ( ! !) de la durée de vie de la batterie ainsi qu'une faible latence et une résistance à l'eau.